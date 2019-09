Podemos no teme que Errejón pueda presentarse a las elecciones (y con Carmena)

Con las elecciones generales ya en el horizonte, el fantasma de Iñigo Errejón vuelve a presentarse ante Podemos por la posibilidad de que el ex presente a Más Madrid como candidatura. Irene Montero ya ha negado temor alguno ante esta posibilidad: que un partido concurra a unos comicios "es lo más natural". ha dicho la número dos de la formación morada.

En una entrevista el TVE en su primera aparición pública tras su baja por maternidad, Montero ha indicado que lo que teme es que "las cloacas" entren en su despacho del Congreso, pero no que una formación se presente a unas elecciones. "Me preocupan las cosas serias y no la democracia", ha insistido.

Según El Confidencial, el entorno de Errejón, cofundador de Podemos, valora seriamente concurrir a las generales con una candidatura en Madrid y que estaría intentando convencer a la exalcaldesa Manuela Carmena para que sea la cabeza de lista, en lo que parece ser una condición fundamental para Errejón para dar el paso.

La 'amenaza' de Errejón como contrincante ya saltó en julio, cuando se deslizó que el ex de Podemos podría estarse armando para unos posibles comicios que han acabado por confirmarse.

En cuanto a Carmena, renunció a su acta de concejala el pasado 17 de junio: "Yo ya no soy nadie", dijo aunque no cerró la puerta a "volver a encontrarnos". Desde el entorno más próximo a la exalcaldesa se "ve muy difícil" que vuelva a la primera línea política aunque"con ella nunca se sabe", según reacciones recogidas por Europa Press.

La posibilidad de que Carmena se presente como candidata por Más Madrid ha llegado incluso a la plataforma de peticiones Change.org en forma de petición para que la exalcaldesa "se presente a presidenta del Gobierno".