Cebrián aparca su rechazo a Podemos para exigir a Sánchez un Gobierno de coalición entre el PSOE y los de Iglesias

El hasta hace meses hombre fuerte de Prisa y exdirector de El País, Juan Luis Cebrián, ha roto este lunes su tradicional rechazo a Unidas Podemos y ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que abogue por un Gobierno de coalición con los de Pablo Iglesias justo cuando más insiste el PSOE en gobernar en solitario bajo la amenaza de ir a nuevas elecciones.

Hombre siempre influyente en la política nacional desde su atalaya mediática, Cebrián fue el mayor azote periodístico de Sánchez cuando tuvo que dejar la Secretaría General del PSOE tras la rebelión interna por su negativa a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. En duros editoriales de El País se llegó a denominar al actual presidente como "insensato". Aparte de esto, Cebrián siempre ha sido muy crítico con Podemos y con un Iglesias que siempre lo ha identificado a él como "la casta".

Por todo ello sorprende hasta cierto punto el artículo de opinión publicado por Cebrián este lunes en El País en el que aboga por un Gobierno de coalición en el momento en el que menos le interesa a Moncloa y a la actual cúpula socialista.

"Me distancian más cosas de Pablo Iglesias de las que puedan unirme, entre otras la querencia que su partido mantiene respecto a Maduro y su oprobioso régimen. Pero en la crisis política por la que atravesamos su actitud me ha parecido desde un principio la más coherente con la institucionalidad democrática. Y en no pocos aspectos la más sensata y constructiva de cuantas hemos visto en el proceder de los otros grandes partidos. Me refiero a la eventualidad de una coalición gubernamental que permita, como en el caso italiano, dar algún viso de estabilidad a la gobernanza del país", escribe Cebrián.

"Llama la atención el empecinamiento socialista por pretender gobernar en solitario con solo 123 diputados en circunstancias tan graves como las que vivimos, con amenazas a la unidad del Estado, a la continuidad de la monarquía parlamentaria y hasta de la propia democracia", denuncia el también académico de la RAE.

"La renuncia de Sánchez a repetir su oferta de un Gabinete de coalición, en su día rechazado por Iglesias, no tiene sentido alguno, como tampoco lo tendría una nueva negativa si de verdad aspiran a garantizar la gobernabilidad. La única salida racional para tener un equipo ministerial progresista y duradero en el tiempo como Sánchez predica es abrirse a la coalición", se reafirma Cebrián en su exigencia.

Con todo, matiza que la opción preferible, a su juicio, habría sido ofrecer un pacto a Albert Rivera tras el 28-A: "Una reflexión lúcida de nuestro primer mandatario debería haberle llevado a ofrecer tras las elecciones un Gobierno de coalición a Ciudadanos cuando todavía este partido mantenía un rictus liberal, hoy desfigurado por completo, y le podía garantizar la mayoría absoluta".

Casualidad o no, el expresidente del Gobierno Felipe González, siempre cercano a Cebrián e igualmente otro ariete contra Podemos y contra el propio Sánchez en los últimos años, se posicionó, más sutilmente, eso sí, de la misma manera: "Que hagan lo que quieran [PSOE y Unidas Podemos], pero que no nos lleven a elecciones y que respeten las reglas del juego".