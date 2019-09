El PSOE adelanta las negociaciones con Unidas Podemos a esta semana descartando de antemano una coalición

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Con el 23 de septiembre como fecha límite para sacar adelante un gobierno y que no se tengan que repetir elecciones, el PSOE comienza una etapa crucial de la negociación para investir a Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo. En este escenario, los socialistas han decidido adelantar sus contactos con el equipo negociador de Unidas Podemos a esta misma semana.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha anunciado de esta manera que la negociación con los morados comenzará antes de la reunión que estaba previsto que tuviera lugar la próxima semana entre Sánchez y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, cuya celebración ahora dependerá de cómo marchen los encuentros de unos equipos negociadores cuyos miembros todavía se ignoran.

Además, esta semana habrá también reuniones con PNV - el propio Sánchez la protagonizará - , PRC y ERC, los otros necesarios socios de investidura que necesitan los socialistas.

Con todo, los morados todavía no han sido llamados directamente al diálogo, como ha reconocido Ábalos y han confirmado desde Podemos a 'elEconomista'. Por otro lado, los socialistas aseguran que están dispuestos a negociar con Unidas Podemos incluso "una tercera vía" para que no se repita el rechazo de julio. Eso sí, la fórmula nunca será de coalición.

Fórmulas de cooperación

En este sentido, Ábalos ha apuntado a "fórmulas de cooperación y colaboración" que no ha limitado. "Estamos dispuestos a hablar sobre políticas y propuestas de gobierno", aunque ha eludido responder a si sería posible introducir perfiles independientes pactados con los morados. "La alternativa a un gobierno de coalición no son nuevas elecciones", ha considerado, en cualquier caso. "La alternativa a asumir un resultado electoral no es un gobierno de coalición".

Respecto al programa de gobierno con 300 propuestas que presenta el PSOE este martes, Ábalos lo ha considerado una "propuesta para debatir" que está abierta a la negociación, aunque ha opinado que su contenido es "difícil de rechazar". Dentro de él, ha indicado que se aborda ampliamente la cuestión de la reforma laboral -hasta ahora el compromiso era el de derogar los aspectos más lesivos-y de las pensiones.

Concepto fallido

En cambio, desde Unidas Podemos mantienen su pretensión de lograr una coalición. No contemplan un acuerdo de Gobierno que no incluya una estructura de coalición, por mucho que pueda existir un pacto programático. ¿La razón? La moción de censura y el gobierno formado por Pedro Sánchez, y su bloqueo, ya habría demostrado el fracaso de esta opción.

"Sánchez sigue planteando la misma opción que ha planteado durante todo este tiempo y no es válida, no funciona, es un fracaso", ha argumentado en rueda de prensa en la mañana de este lunes Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos. "El acuerdo programático ya falló con la moción de censura, que apoyamos más que nadie. Un gobierno en solitario del PSOE va a ser muy débil e inestable".

Por ello, los morados insistirán en entrar en Moncloa y en que el próximo 10 de septiembre, que es cuando se ha proyectado que sea la reunión entre el candidato socialista a la investidura y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, pondrán la conformación de una coalición sobre la mesa. "La hora del bipartidismo ya pasó y las mayorías absolutas no se van a volver a repetir", ha argumentado Vera, quien ha avisado que los partidos de la drecha española ya está trabajando en formar su propia alianza.

"Todos sabemos que la coalición va a ser la próxima forma de gobierno de este país, excepto Pedro Sánchez", y ha ñadido: "Yo tenía entendido que el único escollo para un gobierno de coalición es Pablo Iglesias. Si no está Pablo Iglesias, no entiendo cuál es el problema".