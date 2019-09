Sánchez presenta el programa de 300 medidas como la "tercera vía" para evitar elecciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, rechaza de nuevo un Gobierno de coalición con Podemos y confía en evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones mediante una "tercera vía", un Gobierno basado en un programa común progresista, que permita no solo la investidura sino también una legislatura estable.

"Entre unas elecciones y un Gobierno de coalición hay una alternativa, una tercera vía, que es un Gobierno con un programa común progresista. Es lo que hemos estado haciendo durante este último mes de agosto", afirmó en una entrevista en el diario El País.

Sánchez informará este lunes a la cúpula del PSOE de la oferta de programa que presentará a los partidos, así como de los pasos que se darán a continuación para desbloquear la investidura y evitar nuevas elecciones. Será este martes cuando traslade ese programa al conjunto de la sociedad civil y "singularmente" al grupo parlamentario de Unidas Podemos "para poder encontrar ese apoyo necesario para que la legislatura eche a andar y tengamos ese Gobierno progresista que votaron los españoles".

Sin embargo, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, lamentó a través de su cuenta de Twitter que el PSOE no haya contactado con ellos "en todo agosto", y que todavía no exista una fecha confirmada para un encuentro con Pedro Sánchez. "Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20 (de septiembre), una de dos: quiere elecciones y no busca acuerdos o pretende negociarlo todo en el último minuto", escribió en esta red social. El líder de la formación morada también le preguntó a Sánchez si cree que esa actitud es "responsable".

El 23-S acecha

Quedan tres semanas hasta que el 23 de septiembre se cumpla el plazo de dos meses que la Constitución confiere a los grupos parlamentarios para que saquen adelante una candidatura a la Presidencia del Gobierno, una vez frustrado el primer intento de julio, y las diferencias sobre la fórmula de gobierno siguen sobre la mesa.

La previsión es que Pedro Sánchez se reúna en los próximos días con el PNV y el Partido Regionalista de Cantabria, y puede que con algún partido más, y que el encuentro crucial con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tenga lugar en la segunda semana de septiembre. Por ello, en el calendario parlamentario será clave la semana del 16 por si hubiera ronda de consultas del rey, y consecuentemente, otro debate de investidura. Si tal hipótesis no ocurre, se disolverían las Cortes y habría elecciones el 10 de noviembre.