Petróleo y materias primas, una inversión táctica para carteras valientes

Las materias primas, en general, y el petróleo, en concreto, están entre los activos más difíciles en los que invertir. Y se entiende fácilmente observando lo que ha pasado esta semana, en el que su cotización ha sido una locura, tras el intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. El precio del crudo llegó a dispararse hasta los 80 dólares, para luego perder rápidamente 15 dólares, una vez que se han distensionado las implicaciones bélicas.

Pero que sea complicado, no quiere decir que no sea un activo muy interesante en el que invertir. Es un activo diferente a la renta variable, a la renta fija, y aporta diversificación a una cartera. Pero la realidad después es que hay pocos momentos en los que las materias primas como inversión hayan sido más rentables que la bolsa.

¿Y ahora? ¿Es un buen momento para invertir en materias primas? Es probable que en este periodo actual, con la inflación controlada... pues no sea lo más sensato. Hay que entender esta inversión más como táctica que como estratégica. Una opción puntual y no para conservar a largo plazo. Y con esa premisa, sí que hay momentos en los que es una apuesta muy interesante. Estos días, mismamente, con el conflicto entre Irán y EEUU hemos visto previsiones de que el petróleo se iba a ir a 100 dólares, con la amenaza del cierre del Estrecho de Ormuz —hay que recordar que Teherán ha amenazado no menos de 15 veces con cerrar este paso en los últimos años... y nunca lo ha hecho, porque las implicaciones son enormes—, hay quien pudo estar tentado de invertir.

Sin olvidar que las materias primas son un activo muy complejo, marcado por la geopolítica, el clima o el momento económico, hay varias opciones para tratar de sacar rendimiento de esta inversión. Para tratar de descubrir cuáles son las más indicadas, contamos con la presencia de Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es, y Fernando Luque, editor senior de Morningstar.

Materias primas

Vontobel Commodity H Hedge (LU0415415636)

La clase H, Hedge, hace referencia a que está cubierta en euros, para que no nos afecte el impacto del dólar, aunque también existe esa opción para quien lo prefiera. Invierte directamente en materias primas. El 30% de la cartera está en metales preciosos, el 20% en energía, y el resto lo divide entre metales industriales, granos y materias primas agrícolas. La mitad de la cartera se divide, en definitiva, entre oro y petróleo, que es muy habitual en este tipo de fondos. Este año acumula una rentabilidad del 13%, gracias sobre todo al oro y a los metales preciosos.

Petróleo

WisdomTree Brent Crude Oil ETC (BRNT)

WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short ETC (SBRT)

WisdomTree Brent Crude Oil 3 Daily Leverage (3BRL)

WisdomTree Brent Crude Oil 3 Daily Short (3BRS)

En este caso, no hay fondos, porque por su regulación, no pueden invertir en un solo producto. Hay que acudir a los ETF, o en este caso, a los ETC (Exchange Traded Commodities), que tienen un régimen especial. Y los de WisdomTree, en temas de materias primas, son los más destacados.

Balancines de extracción de petróleo en Irán. | Imagen: Dreamstime

Cómo nunca sabemos con seguridad si el petróleo va a subir o bajar, también ofrecen una opción bajista. Es, como decíamos, una exposición muy táctica. Y WisdomTree ofrece todo tipo de productos, apalancados o no, más agresivos o menos... pero siempre pensado a corto o incluso muy corto plazo, para posiciones muy puntuales. Incluso para comprar y vender en el mismo día.

El riesgo es tan grande que, por ejemplo, el 3 Daily Short (triple apalancamiento diario bajista) acumula una rentabilidad negativa este año del 40%.

Petroleras

BGF World Energy A2 (LU0171301533)

Es un producto clásico-básico, de BlackRock, que invierte en grandes petroleras. Sobre todo las americanas, que son las que mejor rendimiento ofrecen, y que están aún muy infravaloradas. De hecho, en su cartera, destacan sobre todo las grandes petroleras, tanto las americanas como las europeas. Hay otros fondos que también invierten en la industria auxiliar, que también es interesante, pero no es el caso. Además, son grandes pagadores de dividendos, como demuestra el hecho de que muchas de estas compañías están en este tipo de fondos.