La 'trampa' del enorme yacimiento de petróleo que alberga en sus entrañas más crudo que toda Colombia entera

El petróleo sigue siendo la mayor fuente de energía a nivel global. Su uso para el transporte es masivo y aunque la demanda global está tocando techo, aún existe una imperiosa necesidad de seguir produciendo 'oro negro'. Por ello parece lógico que en Colombia estén de celebración tras confirmar que un enorme yacimiento de petróleo descubierto hace unos años tiene cientos de millones de barriles de petróleo recuperables. Este yacimiento, conocido como Lorito, había generado gran expectación, puesto que alberga una cantidad de crudo in situ que supera en cantidad toda la suma de reservas del país, una afirmación realizada por la propia firma estatal de petróleo. No obstante, la extracción de crudo es compleja, por lo que la recuperación final de petróleo quedará muy por debajo de esa cifra in situ. Los 2.000 millones son una cifra 'trampa' que salvo una auténtica revolución en la industria del petróleo, jamás podrán extraerse en su totalidad. Aun así, este yacimiento podría amortiguar la rápida caída de uno de los mayores productores de crudo de Latinoamérica.

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol anunció este martes el carácter comercial del yacimiento Lorito, uno de los más grandes del país, lo que permitirá la explotación potencial de estas reservas en las que la petrolera española Repsol tuvo una participación hasta comienzos de año."Estamos anunciando la declaración de la comerciabilidad de los recursos encontrados en Lorito, son 2.145 millones de barriles de crudo in situ", aseguró en una rueda de prensa el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien añadió que eso "es algo superior a lo que son todas nuestras reservas probadas" de crudo.

La Agencia Internacional de la Energía mostraba en su informe de junio que se espera una caída de la producción de petróleo en Colombia en los próximos años. Colombia llegó a bombear más de un millón de barriles diarios en el pasado, pero la falta de inversión y el agotamiento de los yacimientos más prolíficos ha rebajado esa cantidad hasta los 750.000 barriles diarios. Se espera que para 2030 esté produciendo solo 630.000 barriles. Por ello, la confirmación de la comerciabilidad de este yacimiento puede ser vital para intentar amortiguar ese descenso.

El petróleo 'real' de Lorito

Sin embargo, este dato tiene algo de trampa. Lorito tiene más de 2.000 millones de barriles, superando las reservas totales probadas de Colombia, que son justo de 2.000 millones de barriles. Sin embargo, esa cantidad de crudo en Lorito responde al petróleo 'in situ'. Las reservas de petróleo in situ se refieren a la cantidad total de petróleo crudo que se estima que existe en un yacimiento o formación geológica antes de ser extraído. Es decir, es el volumen de petróleo que se encuentra dentro del subsuelo, sin tener en cuenta si es técnicamente o económicamente recuperable en ese momento.

Para saber cuánta de esa cantidad se puede realmente extraer, se calcula un factor de recuperación, que depende de la tecnología disponible, las condiciones del yacimiento y los precios del petróleo. Por ejemplo, si un yacimiento tiene 1.000 millones de barriles in situ y se estima un factor de recuperación del 40%, entonces las reservas recuperables serían 400 millones de barriles. En el caso de Lorito, el factor de recuperación se estima que es de poco más del 10%. Eso quiere decir que pese a la gran cantidad de crudo del yacimiento, se recuperaran entre 200 y 300 millones de barriles de crudo.

Según Roa, el potencial estimado es de 250 millones de barriles de crudo recuperables. Ecopetrol informó que el pasado 18 de junio notificó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre el descubrimiento Lorito, situado en el departamento del Meta (centro) y que, según Roa, "es crudo extrapesado, de entre ocho y nueve grados API". "Esto representa un paso clave en la maduración de proyectos exploratorios hacia el desarrollo del activo y la incorporación de reservas y producción de la compañía", señaló la empresa.

Un descubrimiento que viene de lejos

Este descubrimiento se hizo en marzo de 2018 y en dicho hallazgo se perforaron cuatro pozos: Lorito-1, Lorito A1, Tejón-1 y Guamal Profundo-1, este último también con pruebas de producción, agregó Ecopetrol." El área asociada al descubrimiento Lorito hace parte del contrato de Exploración y Producción del Bloque CPO-9 y empieza su etapa de producción y desarrollo con dos pozos activos que actualmente superan los 1.450 barriles de petróleo por día", señaló Ecopetrol.

En el Bloque CPO-9 tenía una participación del 45% la multinacional española Repsol, que en febrero pasado le vendió su parte a la estatal colombiana por 452 millones de dólares. Por eso, la compañía colombiana señaló hoy: "La comerciabilidad está en línea con la estrategia de valorización de la adquisición de la participación del 45% remanente al socio Repsol del Bloque, siendo ahora la producción 100% de propiedad de Ecopetrol". "En Ecopetrol seguimos trabajando y destinando recursos importantes para garantizar la sostenibilidad de la industria en su línea tradicional de hidrocarburos y garantizando la seguridad energética nacional", agrega Roa

No solo eso, el desarrollo de Lorito se considera crítico para Colombia, ya que la nación sudamericana está en camino de quedarse sin gas natural de producción propia en esta década, con una brecha de 560 millones de pies cúbicos por día proyectada para 2030 entre el suministro de gas, incluida la capacidad de importación, y la demanda. Lorito podría suponer también un giro a esta situación, puesto que se considera que posee también importantes reservas de gas natural.