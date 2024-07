La venganza china: estudia medidas contra las importaciones de brandy

Peligrosa escalada de tensiones entre China y la Unión Europea en su guerra comercial. Tras los aranceles de Bruselas a los vehículos eléctricos, y la respuesta de Pekín con el freno a las exportaciones de productos derivados del porcino, ahora le toca el turno al brandy: la semana pasada, el Gobierno chino anunció que iba a intensificar la investigación antidumping sobre las importaciones de brandy europeo, anunciando una audiencia pública para el 18 de julio.

Esta sesión buscará "profundizar en el análisis sobre el perjuicio industrial, las causas y efectos, y el interés público relacionado con la importación de estos productos", según informaron desde el Ministerio de Comercio. La investigación antidumping al brandy europeo comenzó el pasado 5 de enero. La audiencia coincide con la jornada en que entrarán en vigor de forma provisional los aranceles europeos contra los vehículos chinos.

Cuando comenzó la investigación, a principios de año, Pekín adujo que algunos productores domésticos de licor se habían quejado por prácticas no competitivas, aunque coincidiese en el tiempo con las priemras investigaciones sobre los coches eléctricos fabricados en el gigante asiático.

El comienzo de la investigación ya castigó en bolsa a los gigantes franceses del sector, como Remi Cointreau o Pernod Ricard, cuyas cotizaciones se desplomaron en un solo día. ¿Cuáles serán ahora las consecuencias?

Venganza

Desde el gigante del lujo LVHM, propietarios de la marca de coñac Hennessy, tienen claro que se trata de una venganza ante los aranceles a los vehículos eléctricos. "Puedes ser un actor regional con un papel muy particular en la globalización, como es nuestro caso, y sin embargo encontrarte rehén de una serie de conflictos que no tienen nada que ver con tus actividades", aseguran desde la compañía, que tiene claro que ellos no están vendiendo su producto por debajo del precio de mercado, sino que su precio es correcto.

Desde Hennessy piden a Europa permanecer unida en esta guerra, ya que creen que China es una región mucho más débil que Estados Unidos.

En su momento, desde el ministerio de Economía de Francia ya afirmaron que, junto a la Comisión Europea, harían lo necesario para asegurar la defensa de las compañías francesas, señalando que no existe ningún indicio de que algún productor galo haya aplicado prácticas de dumping.

En este sentido, desde Market Research Group señalan, en declaraciones recogidas por EFE, que "los movimientos de China son un aviso para hacer saber a Europa que Pekín puede jugar duro contra el proteccionismo en Europa".

En la misma línea se muestra la consultora Trivium China, que destaca que los aranceles agrícolas, como los dirigidos contra el brandy, son un castigo contra París y Madrid por investigar los coches eléctricos. De hecho, prevén que Pekín dará una respuesta selectiva a los aranceles, tanto a nivel geográfico como de sectores afectados.

Cerdo, vehículos de gran cilindrada y lácteos

En las últimas semanas, las autoridades chinas han contraatacado con una investigación al cerdo europeo -que afecta especialmente a España, su principal suministrador- y avanzando aranceles a vehículos de gran cilindrada o pesquisas antidumping a lácteos procedentes del bloque comunitario.

En el caso del brandy, aunque la principal víctima es Francia, también afecta a productores españoles. Las ventas de brandy español a China se situaron en 2023 en 1,84 millones de euros, cifra que representa menos del 0,2% del total de las exportaciones de espirituosos a todo el mundo y el 30% de las enviadas al gigante asiático.

Dado que faltan cuatro meses para que los aranceles entren en vigor de forma definitiva, Pekín espera que el bloque dé marcha atrás, para lo cual ha elevado últimamente la presión comercial.