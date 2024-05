Estos son los 'zafiros azules' de la bolsa para aprovechar las oportunidades del mercado

El equipo de Ecotrader mantiene su estrategia de inversión que pasa porque el Ibex 35 no pierda los 10.500 puntos y el EuroStoxx 50 mantenga sus 4,875 puntos. Mientras tanto, el portal para inversores de elEconomista.es ya prepara la revisión de los conocidos como 'los zafiros azules' de la bolsa, que son los valores candidatos a entrar en la Cartera Tressis Eco30.

El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, estudia a algunos de estos valores como Bank of America en Estados Unidos aunque también hay compañías europeas del sector energético o automovilístico con aspiraciones a entrar en la estrategia por sus sólidos fundamentales, atractivo potencial y buena perspectiva técnica.

Mientras tanto, la bolsa europea cerró una de sus mejores semanal del año con índices como el EuroStoxx 50 en la zona de máximos del 2024. De hecho, el EuroStoxx 50 debe situarse por encima de los 5.035 puntos para poder hablar de signos de fortaleza.

El Ibex 35 no corre la misma suerte. El desplome de BBVA como consecuencia de su OPA hostil sobre Banco Sabadell afectó en las últimas sesiones al conjunto del selectivo español que se queda rezagado del resto de bolsas europeas. Por otra parte, que la bolsa europea se sitúe ahora a menos de un 0,5% de sus máximos del año (el Dax alemán sí está marcando nuevos techos) no se traduce automáticamente en un signo de fortaleza dentro de la bolsa europea. La principal referencia europea se mueve de forma lateral en las últimas cuatro semanas por lo que no se descarta esa caída hasta su soporte de los 4.885 puntos, según las referencias que marca el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero.