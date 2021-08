Estrategia de mercado: "¡Cuidado! Cuando Wall Street 'estornuda', las bolsas de Europa se 'constipan'"

Esta semana en el podcast 'Estrategia de mercado', Joan Cabrero y el equipo de Ecotrader identifican cuales son los niveles más atractivos para comprar en los valores del Ibex 35 y qué factores hacen falta para poder ver una ecuación rentabilidad/riesgo favorable de nuevo, como un retroceso en Wall Street. Y es que, que al otro lado del Atlántico todavía no se haya visto una mínima corrección bajista, invita a no descartar la posibilidad de que aún podamos ver amplios vaivenes en próximas semanas y no nos sorprendería que incluso acabáramos viendo una caída de la bolsa europea a soportes. Además, se identifican los valores que pueden resultar atractivos en un contexto de mercado como el actual y los precios a los que comprarlos.

