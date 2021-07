El proceso consolidativo en la bolsa europea durará aún más tiempo antes de ver alzas sostenibles

Las principales bolsas de Europa y EEUU están volviendo a hacerse eco del temor a que la recuperación económica esté perdiendo fuelle. El miedo a una desaceleración en el crecimiento de algunas de las compañías tecnológicas más punteras del planeta, como es el caso de Amazon, es creciente. Y es que, la estadounidense ayer dio a conocer en su cuenta de resultados unos beneficios que quedaron por debajo de lo esperado por la media de firmas de inversión, atemorizando así a lo inversores que no quieren que esta tendencia se extrapole al resto de firmas que quedan por publicar sus resultados.

Pese a estos temores, el EuroStoxx 50 parece en disposición de cerrar el mes de julio con un balance mensual positivo cercano al 1%. Este incremento, es el sexto consecutivo que registra el índice continental, que desde febrero ha visto como se revalorizaba de manera continuada a cierre de cada mes. No obstante, aún no hay que lanzar las campanas al vuelo.

"Las últimas alzas podrían ser poco fiables y parte de un proceso consolidativo que aún podría durar más tiempo antes de que veamos alzas sostenibles hacia objetivos en los 4.575 puntos", advierte Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"Que el EuroStoxx 50 no alcanzara en la última caída los mínimos de mayo en los 3.855 puntos (mínimos en 3.900) y que al otro lado del Atlántico todavía no se haya visto una mínima corrección bajista, invita a no descartar la posibilidad de que aún podamos ver amplios vaivenes en próximas semanas y no nos sorprendería que incluso acabáramos viendo una caída a esos 3.855 puntos", incide el experto.

En el caso del Ibex 35, las alzas de las últimas horas "tampoco han cancelado nuestra hipótesis de que más pronto que tarde podrían volver a imponerse las caídas", afirma el experto, quien se hace eco de que el selectivo español se ha aproximado de manera fehaciente a la zona de resistencia de los 8.850-8.950 puntos (máximo en 8.840), que parece complicado que pueda ser superada.

"No nos sorprendería que las ventas volvieran a imponerse antes de que podamos ver un ataque a los altos del año en los 9.310 puntos. Esta caída es la que sugerimos esperar antes de nuevas compras", sentencia.

La mejor semana del euro frente al dólar desde mayo

A pesar de que en la jornada del viernes el dólar está consiguiendo recuperar terreno frente al euro, el bagaje semanal del par es el más favorable para el euro desde el mes de mayo. La divisa única se ha revalorizado esta semana cerca de un 1% frente al billete verde, algo que no pasaba desde el mes primaveral.

Con este avance el par se acerca a la cota de los 1,19 enteros. "Aún cabrían esperanzas de ver mayores alzas en próximas semanas y meses, si en el rebote de corto plazo al menos se bate la cota de los 1,19 dólares por euro", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Por su parte, tras registrar en junio el mayor desplome mensual desde 2016, la onza de oro se ha revalorizado en julio más de un 3%, acercándose así de nuevo a los 1.900 dólares en los que cotizaba cuando dio comienzo el año. La debilidad del dólar y la caída en el rendimiento real de los bonos del Tesoro con vencimiento a 10 años en EEUU, han favorecido que el metal dorado haya registrado una de sus mejores semanas en los últimos dos meses

