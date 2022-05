Gregorio Villalabeitia (Kutxabank): "Somos fuertes financieramente como para ganar tamaño con adquisiciones"

Maite Martínez Bilbao

Los resultados de Kutxabank correspondientes al primer trimestre de este año -gana 75 millones, un 21% más- van en línea con el plan estratégico diseñado para el periodo 2022-2024. Tras ocho años al frente del banco propiedad de las fundaciones BBK, Kutxa y Vital, Gregorio Villalabeitia desgrana los objetivos futuros de la entidad, que apuntan a lograr "en tres años, máximo cuatro, 500 millones de resultado neto sin extraordinarios, con un ratio de mora del 1,3% y una rentabilidad ya sí del 8%". Y todo en una aproximación conservadora, "marca de la casa", afirma el presidente del banco vasco. Además, asegura Villalabeitia, que la fusión no es una puerta cerrada, "solo que no hemos encontrado la oportunidad que queremos".

Pronto cumplirá ocho años al frente de Kutxabank. ¿Qué balance realiza de este periodo?

En estos años al frente de Kutxabank me ha tocado de todo: tipos negativos, una pandemia, una guerra... Cuando ocupé mi cargo preocupaba el futuro porque los tipos de interés estaban bajos. No solo no subieron, sino que se pusieron en negativo. Hace unos días he conocido por primera vez tipos positivos como presidente de Kutxabank. En ese momento, intentamos diseñar un banco eficiente, recurrentemente rentable, con un modelo de negocio sano y competitivo, con presencia física y digital en mercados en crecimiento y con un perfil de riesgo medio-bajo. Hoy tenemos una capacidad orgánica de generación de capital muy alta que nos permite ser líderes en solvencia y, a la vez, tener el pay-out (dividendo) más alto de la banca española, del 60% para nuestras fundaciones accionistas.

En este tiempo, ¿cómo se ha transformado el sector?

El sector financiero se ha transformado básicamente por la nueva supervisión, por la digitalización y por los nuevos competidores. La supervisión es exigente, exhaustiva e intrusiva, pero hemos conseguido entre todos que los bancos seamos mejores, más transparentes, más capitalizados, mejor gobernados y con mejor control de riesgo. La digitalización también nos ha transformado y es buena desde el punto de vista de experiencia de cliente y eficiencia. Y sobre los nuevos competidores, siempre que compitan en igualdad de condiciones está bien y si tienen experiencias aportadoras para el cliente, mejor. En cuanto a consolidación, la de verdad se hizo en la época de la crisis financiera. Después, ha habido operaciones corporativas de relativa importancia, pero porque alguna de las entidades que estaban en la operación lo necesitaban. El sector bancario español está por encima de la media en concentración.

¿Cómo ve la economía y su recuperación para este 2022?

Estamos viviendo un momento que es una auténtica tragedia humanitaria y que tendrá impactos de todo tipo. Estos dependerán de la duración y la extensión del conflicto, pero hay datos que están ya afectando a todas las economías como la dependencia energética, dificultades de suministros, incremento de los costes, la inflación, etc. Y todo esto va a afectar, fundamentalmente, al ritmo de recuperación. Recuperación va a haber, vamos a estar mejor que el año pasado, pero el ritmo previsto va a ser menor. La economía vasca es particularmente resiliente, está diversificada y tiene un tejido industrial potente. Sale de las crisis comparativamente mejor que otros y eso va a ser también ahora. Pero al ser dependiente energéticamente no se va a librar de los incrementos de coste y limitación de suministros.

Mientras el sector se fusiona o lo intenta, Kutxabank afirma que no lo necesita. ¿A qué responde esta postura?

No somos el único banco de nuestra dimensión en España que va muy bien y que manifiesta que quiere seguir en solitario. No estamos cerrados a fusiones y si seguimos solos es porque, posiblemente, no hayamos encontrado la oportunidad que queremos. Una operación corporativa es una herramienta de gestión y debe crear valor para el accionista. Lo que no puedes es tomar decisiones de este calado por modas, por tipos negativos o por lo que digan los bancos de inversión. Kutxabank viene de una fusión de tres entidades y también compró CajaSur. Las operaciones corporativas las tenemos en mente, pero la contrapartida es crear valor y mantener nuestra cultura de gestión.

Entonces hay una puerta abierta, con condiciones...

Tenemos una cultura de gestión singular que funciona y nos gustaría mantener. Lo ideal sería encontrar un compañero de viaje que permitiese que esa cultura siguiera subsistiendo. Por otro lado, puedes querer mantener tu cultura, pero no te lo puedes permitir porque eres débil financieramente. Nosotros podemos porque somos financieramente fuertes y, en su caso, podríamos ganar tamaño con adquisiciones. Claro que hay operaciones que tendrían sentido, pero el tema es que se quiera. En general, creo que la mayor parte de las empresas y de las entidades quiere mantenerse independiente.

¿Ve a futuro la salida a bolsa?

Haremos lo que nos digan los accionistas, pero no ponen presión porque no necesitan liquidez ni tampoco estamos en una macro operación corporativa que requiera una financiación bursátil. Por contra, hay entidades que se están planteando constituir fondos de reserva, como hizo Kutxabank. Lo bueno de la bolsa desde el punto de vista de la gestión es la disciplina de mercado, que te influye en la transparencia y en la gobernanza. Y Kutxabank lo ha conseguido sin necesidad de cotizar.

¿Se plantean nuevas desinversiones o inversiones en empresas?

Somos un banco sometido a una regulación. En su momento, redimensionamos el volumen de nuestras inversiones porque teníamos riesgos de mercado absolutamente ilógicos. Redimensionamos nuestras carteras y estamos cómodos en la dimensión que tenemos actualmente. Pero no vamos a estar nunca en empresas, industrias y negocios que no sean buenos para el banco.

¿Cuál es la apuesta de la entidad por la sostenibilidad?

En relación con el cambio climático cumplimos exigencias y aspiramos a que el resto de agentes económicos industriales se les establezca exigencias similares. Estamos lanzando todo tipo de productos verdes y, a la vez, hemos diseñado una taxonomía propia para valorar los riesgos de cambio climático de toda nuestra cartera. Todo lo que corresponde a ASG y cambio climático es una asignatura que Kutxabank tiene muy trabajada.