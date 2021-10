Galán pide diálogo para acabar con el "intervencionismo terrorífico" en el sistema eléctrico

Maite Martínez Bilbao

"Con este intervencionismo terrorífico en el sistema eléctrico, no habrá 'Green Deal'", ha afirmado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El directivo de la compañía eléctrica vasca ha avisado que solo mantendrá las inversiones "en un marco estable y libre" y ofrece diálogo para alcanzarlo.

Galán ha hecho estas declaraciones en la inauguración en Bilbao del 'Global Smart Grids Innovation Hub', un centro de innovación que contribuirá a desarrollar las redes eléctricas del futuro y en el que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Diputación foral vizcaína para su desarrollo.

El presidente de la compañía eléctrica ha avisado que con las "medidas estructurales adoptadas" para frenar la escalada del precio de la luz, para revolver un "tema coyuntural, el problema se va a extender a todo el sistema energético, cuando ahora solo afecta a un tercio de los consumidores y a un 10% del mercado, que están en tarifa regulada".

Ante esta situación, Galán se ha ofrecido a dialogar para resolver esta situación y alcanzar un marco regulatorio estable. "Se necesita un análisis con rigor para cambiar la normativa, de lo contrario se va a retrasar la transición energética", ha afirmado. "Si alguna empresa es capaz de llegar a acuerdos en todo el mundo somos nosotros". El presidente de Iberdrola ha añadido que solamente con ese marco "se pueden continuar las inversiones necesarias".

Límites a la inversión

En este sentido, ha criticado también las limitaciones a la inversión en redes de distribución en España, "según el PIB" y ha recordado que "sin redes no hay renovables y sin renovables no habrá Green Deal".

En su intervención, el presidente de Iberdrola ha destacado la necesidad de generar un "clima" que transmita "confianza a los inversores". En este sentido, ha manifestado que es preciso "un mercado estable, predecible que garantice a quienes dan dinero que caen en buenas manos".

Asimismo, ha defendido que, cualquier medida que se adopte debe ser coordinada en Europa y no adoptar "medidas unilaterales de cada país" porque es "un problema común a nivel europeo". En su opinión, romper el principio de "quien contamina paga" para ir "a quien contamina paga y quien no contamina paga más" no "es la línea".