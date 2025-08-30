Crece el riesgo de corrección en el Ibex

Agosto de 2025 no solo ha roto con la tendencia bajista en bolsa española que es propia del mes veraniego por excelencia. Además, acumula un incremento superior al 3%, el mejor resultado para la época estival en trece años. Una vez más, la amenaza de una corrección no se ha materializado pese a que el Ibex lleva semanas en situación de clara sobrecompra. Conviene, no obstante, tomar en serio los signos que apuntan a que el selectivo se aproxima a su techo, como el retroceso del 2,1% con el que ha terminado esta misma semana. Máxime teniendo en cuenta que todos los índices europeos afrontan una prueba de fuego en poco más de semana, con la moción de confianza que puede hacer caer, una vez más, al Gobierno de Francia.

WhatsApp Facebook Twitter Linkedin Beloud Bluesky