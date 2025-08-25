Fondos de inversión: un país que aprende a ahorrar

Durante décadas, el depósito bancario ha sido el refugio natural del ahorrador español. Sin embargo, en los últimos diez años, estamos asistiendo a una transformación profunda, sostenida y, sobre todo, esperanzadora: los españoles están aprendiendo a ahorrar. Un cambio cultural, que podríamos considerar silencioso, pero sin duda progresivo, que encuentra su reflejo más evidente en la evolución del ahorro canalizado a través de los Fondos de Inversión. El pasado año, el patrimonio invertido en Fondos de Inversión domésticos alcanzó su mayor incremento anual de la serie histórica: 51.090 millones de euros más que el año anterior, resultado de una combinación de rentabilidades positivas (6,9% de media) y unas suscripciones netas de casi 26.500 millones de euros. Este dato refleja algo más que confianza: es el síntoma claro de una maduración en el comportamiento financiero de las familias españolas. Si analizamos la evolución en los últimos diez años, hemos pasado de un volumen de inversión en Fondos de 221.000 millones de euros, a más de 420.000, con los últimos datos de junio 2025, lo que supone que el ahorro a través de Fondos casi se ha duplicado en solo una década.

¿Quiénes son los protagonistas de este cambio? En primer lugar, los hogares: a cierre de 2024, los Fondos de Inversión representaban el 16,4% del ahorro financiero de las familias, la cifra más alta jamás registrada. Además, el 62% del patrimonio de los Fondos es propiedad de partícipes minoristas, frente al 26?% de media en Europa. Hoy, los depósitos bancarios, aunque aún predominan, siguen cediendo protagonismo. No se trata de un fenómeno localizado en ciertas regiones, sino que ha adoptado una capilaridad digna de elogio. En los últimos meses, todas las CCAA han superado sus máximos históricos en volumen de inversión en Fondos, aunque es cierto que los grandes núcleos financieros y empresariales, Madrid, Cataluña y País Vasco, siguen acumulando casi el 53% del volumen total nacional en Fondos, pese a representar solo el 35% de la población. Este auge se refleja también en la ratio Fondos/depósitos, que ya representa el 28,4% del volumen en depósitos bancarios a nivel nacional, una proporción que se dispara a más de la mitad en algunas regiones como Aragón, La Rioja y el País Vasco. Una muestra clara de que el ahorro empieza a gestionarse con una visión de largo plazo y rentabilidad ajustada al riesgo.

El perfil de los inversores en Fondos también ha cambiado. A cierre de 2024, se contabilizaron más de 16,6 millones de cuentas de partícipes, una masa crítica muy elevada y que va acompañada de una diversificación en los perfiles y vocaciones de inversión. Si bien la renta fija y los monetarios ganan peso (43,3%), motivados por un entorno de tipos más elevados de los últimos años, la renta variable también acapara un porcentaje sustancial del volumen en Fondos (17,6%). Además, se observa un notable crecimiento en el uso de servicios de gestión discrecional de carteras, que ya supera el millón de contratos. Esto no solo facilita la diversificación, sino que también permite un asesoramiento más personalizado y eficaz, adaptado al perfil de riesgo de cada ahorrador. La consolidación de este "nuevo ahorrador español" no es fruto del azar. Es consecuencia directa de una mejor educación financiera, del auge del asesoramiento profesional y del desarrollo normativo que impulsa la transparencia, la segmentación por perfiles y la accesibilidad a productos adecuados. A ello se suma la digitalización, que ha facilitado el acceso a información y operativa a todo tipo de perfiles, desde los más jóvenes hasta los de más edad.

A largo plazo, este cambio de paradigma tiene implicaciones estructurales. El aumento de la inversión en Fondos respecto al PIB ya se sitúa en el 25,1% nacional, cuando hace una década representaba apenas el 11,4%. La implicación es clara: el ahorro deja de ser estático para convertirse en motor de crecimiento económico y desarrollo financiero de España. Pese al optimismo, queda todavía camino por recorrer. Aún hay regiones en las que la cultura del ahorro está poco extendida, y segmentos de población que necesitan un mayor impulso educativo. La transformación financiera española no solo es algo deseable, sino que es imprescindible. El reto ahora es consolidarla y extenderla a toda la población, sin exclusiones.