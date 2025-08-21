Mazabi impulsa su negocio en España con el foco puesto en los suelos y el negocio hotelero

Mazabi, la gestora patrimonialista familiar que capitanea Juan Antonio Gutiérrez, continúa ampliando su estrategia en el mercado inmobiliario español con una doble apuesta: la inversión en suelos en desarrollo y la consolidación de su cartera hotelera.

Tras 16 años de trayectoria, la compañía gestiona más de 1.600 millones de euros en activos y se ha consolidado como uno de los referentes en inversión patrimonialista en España.

En Mazabi "trabajamos por devoción, no por obligación, si no hay que invertir, no invertimos, y si hay que hacerlo, lo hacemos porque creemos en la oportunidad", señala Gutiérrez, que insiste en que la rapidez y la flexibilidad son las principales ventajas competitivas de la gestora.

Este enfoque les ha permitido mantener un crecimiento estable incluso en los momentos más complicados del ciclo, como la crisis de 2012 o durante la pandemia.

En los últimos años, Mazabi ha intensificado su presencia en segmentos estratégicos a largo plazo como el mercado del suelo, especialmente en grandes desarrollos urbanísticos en Madrid, como Valdecarros o Los Berrocales, donde se proyectan las nuevas grandes bolsas de vivienda de obra nueva con decenas de miles de pisos. Según Gutiérrez, se trata de operaciones que requieren paciencia y planificación.

"Estamos comprando suelo con una maduración media de seis años. A veces vendemos parcelas listas para construir en el corto plazo y mantenemos otras para fases más largas. Son operaciones a gran escala que permiten jugar en distintos plazos del ciclo", explica.

El CEO de Mazabi destaca que este tipo de inversiones responden a la creciente demanda residencial en grandes ciudades, donde la oferta de vivienda nueva es escasa. "Madrid seguirá absorbiendo población y necesita nuevas zonas de expansión. Es un mercado que se va a comer la demanda en cuanto se desbloqueen los desarrollos", augura el directivo.

Negocio hotelero

Además del suelo, Mazabi mantiene una clara vocación inversora en el sector hotelero, otro de los segmentos que lleva años con un solido crecimiento en España. La compañía cuenta con 17 hoteles en cartera, valorados en más de 400 millones de euros.

Su estrategia se basa en asociarse con operadores especializados, evitando convertirse en gestores directos."Nosotros nunca vamos a ser hoteleros. Nuestro papel es patrimonialista: compramos el activo y se lo alquilamos al operador, que es quien conoce el negocio y sabe gestionarlo. Así crecemos juntos", señala Gutiérrez.

Esta fórmula les ha permitido trabajar con cadenas internacionales y nuevas marcas de hostels, con proyectos en Sevilla, Madrid, Florencia, Roma o Bilbao. La compañía busca aprovechar la fortaleza estructural del turismo en España y Europa, así como las oportunidades surgidas tras la pandemia. "En 2020 decidimos apostar por hoteles porque, aunque nadie sabía cuándo se iba a recuperar el sector, teníamos claro que la gente volvería a viajar. Y acertamos: las tarifas se han disparado y los activos se han revalorizado", destaca el directivo. Recientemente, dentro de su estrategia de rotación de activos, la gestora ha cerrado la venta de tres hoteles en Madrid, Sevilla y El Puerto de Santa María por 54 millones.