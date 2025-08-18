El viento ha sido eliminado de la generación eólica

Generará un suministro interminable de energía barata y respetuosa con el medio ambiente. Creará cientos de miles de "empleos verdes bien remunerados". Y los países que lo adoptaron se convertirían en los líderes tecnológicos del siglo XXI. En los últimos años, escuchamos mucho sobre cómo las turbinas gigantes que dominan las laderas y las costas impulsarían una nueva era de prosperidad. De hecho, el ex primer ministro Boris Johnson prometió convertir al Reino Unido en la "Arabia Saudita del viento". Pero espera. Hoy, Orsted, el gigante danés de la industria, se ha visto obligado a participar en lo que es efectivamente un rescate financiado por el Estado. En realidad, el viento ha sido eliminado de la energía eólica.

La pasada fue una mala semana para los accionistas de Orsted. Las acciones cayeron casi un 30% en una sola sesión cuando anunció una emisión de derechos para recaudar 9.400 millones de dólares de capital fresco y ahora han bajado un 47% en el último año. El gobierno danés, que posee la mitad de la compañía, aportará su parte del dinero, lo que significa que, en efecto, se trata de un rescate financiado por los contribuyentes. Su desafío inmediato es la decisión del presidente Trump de cancelar los desarrollos de parques eólicos en los Estados Unidos. Pero Orsted ha estado luchando durante el último año con el aumento de los costos y la interrupción de las cadenas de suministro. Como dijo el experto en energía de Bloomberg Javier Blas en X, "el problema de esta empresa es que históricamente su liderazgo ha sido... construir a "cualquier costo" GW de energía eólica, en lugar de energía eólica GW "rentable". En otras palabras, la energía eólica que realmente genera dinero es complicada. Gran Bretaña se verá particularmente afectada por eso. Orsted es un actor importante en la industria del Reino Unido y de la Unión Europea. Ya se ha retirado del enorme parque eólico Horsea 4 en el Mar del Norte, y ahora también está buscando vender Horsea 3, aunque es poco probable que haya muchas ofertas.

Por supuesto, las empresas tienen problemas todo el tiempo. Y, sin embargo, no es solo Orsted. Siemens Energy, otro gigante de la industria europea, también ha sufrido pérdidas en su unidad eólica. En realidad, hay un punto más amplio aquí que solo un negocio. La energía eólica estaba bien siempre que hubiera subsidios ilimitados ofrecidos por el gobierno. Una vez que se espera que entregue energía a precios razonables, ya no parece tan atractivo. Gran Bretaña y la Unión Europea han hecho una gran apuesta por la energía eólica, como parte central de su estrategia industrial y energética. Está empezando a parecer que esa apuesta está a punto de salir terriblemente mal, y puede que sea demasiado tarde para cambiar de rumbo ahora.