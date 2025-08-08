BBVA ya pone en duda la opa

Los buenos resultados del semestre de BBVA y el compromiso de destinar 36.000 millones a dividendos ha impulsado sus títulos en bolsa. La subida ha reducido el diferencial que había entre el canje propuesto por BBVA en la opa y la valoración que el mercado otorga a Sabadell. En concreto, la ecuación pasa del 14% al 7,3%. Pese a ello, el poseedor de títulos de Sabadell que acuda a la oferta en los términos actuales sufrirá aún una importante pérdida. Pero por si esto no fuera ya un aliciente más que suficiente para rechazar la opa, Sabadell echó más leña al fuego al utilizar parte de los recursos de la venta de TSB a dividendos. La oferta, por tanto, sigue sin ser atractiva para el accionista de la entidad vallesana, lo que eleva la presión para BBVA. Tanto es así que la entidad vasca ya se blinda frente al mercado, admitiendo las muchas incertidumbres que rodean a la operación. En concreto, la entidad vasca ha actualizado los riesgos a través de un suplemento al folleto universal de sus emisiones.

En él admite por escrito por primera vez que podría retirar la oferta, después de que los accionistas de Sabadell aprobaran vender la filial británica TSB al Santander, y repartir un dividendo de 2.500 millones con el capital extra que generará la transacción. Es cierto que los responsables de BBVA han dicho en público que tras las juntas de Sabadell de esta semana podrían replantearse la opa. Pero el hecho de incluir tal opción en un documento enviado a la CNMV supone que la propia entidad ya pone en duda la operación. La opa, por tanto, está más cerca de descarrilar. Una posibilidad a la que el propio BBVA contribuyó al presentar la oferta de forma hostil y sin tener en cuenta el contexto político del momento, lo que provocó el rechazo frontal del Gobierno a la unión de ambas entidades.