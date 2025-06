Nueva Zelanda, ejemplo mundial en la economía 'post-woke'

Acaba de revertir su prohibición de la exploración de petróleo y gas. Ha liberalizado sus leyes mineras, lo que ha provocado un auge en la producción de minerales. E incluso ha descartado una prohibición planeada de fumar para ayudar a generar ingresos fiscales para recortes de impuestos en otros lugares. Desde que Christopher Luxon sustituyó a la heroína de la izquierda liberal Jacinda Ardern como primera ministra de Nueva Zelanda, el país ha sido un ejemplo de lo que es una economía "post-woke". Ha comenzado a deshacer muchas de las políticas clave defendidas por la izquierda y, si funciona, establecerá un poderoso modelo a seguir para el Reino Unido y muchos otros países de todo el mundo.

Las políticas económicas de Nueva Zelanda han comenzado a cambiar drásticamente desde que Ardern dejó el cargo. En su último presupuesto de este mes, el gobierno confirmó planes para invertir en nuevos campos de gas en alta mar, con subsidios ofrecidos para atraer a empresas globales al sector. Y revirtió la prohibición de nuevos desarrollos impuesta por el gobierno de Ardern, a pesar del descubrimiento de enormes nuevos campos en las aguas territoriales del país, y se mantuvo frente al aumento de los precios de la energía y los posibles apagones a medida que el país se quedaba sin electricidad. "El gobierno no está preparado para quedarse al margen y ver cómo nuestra [base] industrial y manufacturera disminuye debido a preocupaciones de seguridad energética", argumentó el ministro de Recursos de Nueva Zelanda, Shane Jones, defendiendo el cambio de política.

No se detiene ahí. Nueva Zelanda ha anunciado planes para duplicar las exportaciones de minerales a 3.000 millones de dólares en la próxima década, añadiendo tanto el oro como el carbón a la "lista de minerales críticos" para la economía nacional y dejando de lado muchas de las preocupaciones medioambientales que han restringido el desarrollo de los recursos naturales durante la última década. Del mismo modo, el gobierno de centroderecha de Luxon ha eliminado la "prohibición generacional de fumar", una política copiada por Rishi Sunak, que habría abolido gradualmente el tabaco por grupos de edad. ¿La razón? El gobierno está de acuerdo, como todos nosotros, en que fumar es muy malo para la gente, pero quiere mantener todos los ingresos que genera el tabaco para permitir que los impuestos se reduzcan en otros lugares. De hecho, ya ha habido exenciones fiscales adicionales para las empresas en el presupuesto de 2025, y el impuesto a los servicios digitales previsto ha sido desechado.

Súmalo todo y un punto está claro. Nueva Zelanda está proporcionando un modelo para lo que podría denominarse la "economía post-woke". No está haciendo nada que sea especialmente de derechas, o libertario, según cualquier estándar histórico razonable. Sus políticas habrían sido el centrismo estándar durante la década de 1990, y Tony Blair o Gordon Brown habrían estado bastante contentos con cualquiera de ellas. Pero se está deshaciendo de gran parte del bagaje liberal de la última década que priorizó la señalización de la virtud sobre el crecimiento económico. Está permitiendo que la producción nacional de combustibles fósiles se expanda hasta que las energías renovables entren en funcionamiento, a diferencia del Reino Unido, que está agotando su industria de petróleo y gas en el Mar del Norte incluso cuando tenemos que importar más y más energía del extranjero, y el aumento del precio de la electricidad industrial arrasa con lo que queda de nuestra base industrial. Está permitiendo que la minería se expanda, reconociendo que mientras China necesite muchas materias primas, también podría suministrarlas en lugar de dejar el mercado a sus rivales. Y está haciendo retroceder al Estado niñera, al tiempo que recorta constantemente los impuestos tanto para las empresas como para los individuos, sin acumular enormes déficits ni poner a prueba la paciencia de los mercados de bonos.

¿Funcionará? Bajo Ardern, la producción de Nueva Zelanda se estancó, mientras que el gasto público se disparó, aumentando casi un 50% bajo su mandato como primera ministra, mientras que la deuda como porcentaje del PIB aumentó del 28% en 2018 al 46% el año pasado (es cierto que sigue siendo una cifra milagrosamente baja para los estándares europeos o estadounidenses). Todavía es pronto, y las reformas puestas en marcha por la administración de Luxon tardarán en funcionar, pero las primeras señales son alentadoras. Se espera que la economía se expanda un 1,4% este año, mucho mejor que cualquier cosa que el Reino Unido pueda lograr, y a medida que el petróleo y el gas adicionales se pongan en marcha, y a medida que la industria minera se expanda, podemos esperar que se acelere.

En realidad, el país ha estado aquí antes. En la década de 1980, Nueva Zelanda impulsó una serie de reformas de libre mercado que se conocieron como "Rogernomics", en honor al ministro de finanzas radical y liberal Roger Douglas. Incluían la flotación del dólar neozelandés, la abolición de los controles de cambio, la privatización de industrias como las aerolíneas y la oficina de correos, y la abolición de los subsidios agrícolas, un acuerdo mucho mayor que en la mayoría de los otros países dado el tamaño y la importancia del sector agrícola de Nueva Zelanda. Eso impulsó una década o más de fuerte crecimiento y, tal vez igual de importante, sentó las bases para las reformas de Thatcher y Reagan en un escenario más amplio más adelante en la década. Nueva Zelanda era un laboratorio de ideas frescas, y cuando funcionaban, otros países empezaban a copiarlas.

El Reino Unido, y de hecho el resto de Europa, debería echar un vistazo a lo que está sucediendo en el otro lado del mundo de nuevo. En realidad, no tiene ningún sentido agotar los combustibles fósiles hasta que las energías renovables sean igual de fiables y tengan precios competitivos; Todavía tendremos que extraer materias primas, y eso se puede hacer de una manera que sea compatible con la preservación del medio ambiente; Y no podemos seguir prohibiendo todo lo que no aprobamos sin destruir la base impositiva y hacer que el Estado sea demasiado poderoso. Si Nueva Zelanda puede llegar a las tasas de crecimiento anual del dos o tres por ciento que ahora parecen completamente imposibles en la mayor parte del mundo desarrollado, los responsables políticos, así como los votantes, tendrán que tomar nota. En la década de 2020, tal vez Nueva Zelanda pueda volver a dar ejemplo y mostrarnos a todos cómo será la economía post-woke - después de todo, el mundo ciertamente necesita un modelo muy diferente al bucle fatal de crecimiento estancado y aumento permanente de impuestos en el que está atrapado en este momento.