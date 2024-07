El calvario que prepara Puigdemont para Sánchez si Illa llega a la Generalitat

Los que consideren que la legislatura está finiquitada se van a llevar un chasco. Ya pasó con la negociación de la amnistía y aquí seguimos. Sánchez es como un gato con siete vidas que siempre cae de pie. Y más en estos momentos, que necesita estar aforado para evitar la tentación del juez Peinado de imputarlo por presunto tráfico de influencias a cuenta de los tejemanejes empresariales de su esposa, Begoña Gómez.

Tampoco es la primera vez que cede competencias esenciales, como la de inmigración, o incrementa la cantidad de dinero sobre la mesa para comprar la voluntad de los independentistas.

En esta ocasión, ya ha puesto 1.500 millones para el traspaso del servicio de cercanías ferroviario, Rodalies, y el miércoles cedió la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pese a que Escrivá juró y perjuró cuando lo creó, que la gestión permanecería en manos del Estado. Como la Seguridad Social, veremos por cuánto tiempo.

El pacto de investir a Illa presidente a cambio de ceder el 100% de impuestos es ya una realidad

La foto de Sánchez con el aún presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, es una demostración de que el acuerdo entre ambas formaciones para investir a Salvador Illa como presidente está hecho, sólo a falta de algunos flecos, según fuentes próximas a la negociación. El compromiso consiste en la creación de una Agencia Tributaria catalana consorciada con la estatal y con competencias plenas para recaudar el cien por cien de los impuestos.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, renunciaría así a la obtención de un cupo como el vasco, pese a que evaluó en 22.000 millones anuales la diferencia que la separa con Sánchez en un reciente artículo de su puño y letra en La Vanguardia.

Lo que no va a ser posible es extender la oferta a todas las autonomías, como dice Illa. ¿Qué pasaría si Madrid recaudará todos los impuestos, como pretende Cataluña y luego los repartiera con Hacienda? Que el estado de bienestar se iría al garete en el resto de España, como probablemente ocurra tras el acuerdo catalán. La capital de España aporta el 47% de todos los tributos. Ahí es nada! Uno de cada dos euros que entra en Hacienda proviene de los madrileños. No me extraña que Sánchez cada vez tenga menos apoyos en el reino de Ayuso.

Sánchez se enfrenta ahora a una carrera de obstáculos. El principio de acuerdo con ERC puso en guardia a Puigdemont, que votó en contra de los objetivos de déficit y paró el trámite de los Presupuestos. Una de las claves para concluir la legislatura. En el Gobierno piensan que es una rabieta por la buena marcha de la negociación con ERC y no les falta razón. Puigdemont prometió marcharse de la política si no gobernaba y ahora no lo va a poder cumplir.

Por eso, su plan es convertir lo que queda de legislatura en un calvario para Sánchez, aprovechando la debilidad parlamentaria y sus problemas judiciales. "Ahora no puede permitirse convocar elecciones, sería una locura, que pagaría muy caro, con una derrota", aseguran en Junts.

La senda de déficit, probablemente, se salve a cambio de elevar en todas las autonomías el objetivo de déficit, que ya pasó del 0 al 1%, gracias a estas presiones. Pero después de la senda de déficit, vendrá una enmienda a la totalidad de los Presupuestos, que obligará a los socialistas a realizar nuevas concesiones, señalan estás fuentes. Y así hasta hacerle la vida poco menos que imposible. "Va a tener que sudar para aprobar cada ley", aseguran.

Las reformas laborales como la reducción de horarios y el encarecimiento del despido, que quiere introducir la vicepresidenta Yolanda Díaz, están también en el aire gracias a la oposición rotunda de Junts.

La prórroga de los presupuestos tendría un coste para las administraciones autonómicas y locales de unos 10.000 millones, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya que no podrían incrementarse las transferencias que reciben del Estado.

Uno de los beneficiados sería el mundo energético, que aún confía en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no renueve el impuesto extraordinario que grava sus ingresos, después de que éstos descendieran en más de 2.000 millones en el primer semestre. Pero mucho me temo que si hay Presupuestos, para cuadrar los números va a necesitar mucho más de los 3.000 millones en impuestos extraordinarios a banca y energéticas.

Paradójicamente, la prórroga presupuestaria resolvería de un plumazo las dudas que hay con el déficit. Hasta ahora hemos escapado del procedimiento por déficit excesivo abierto a otros países como Italia y Francia. Pero la situación puede cambiar en el examen de otoño.

Pugdemont está decidido a reventar la investidura de Illa al presentarse en el Parlament ese día

Puigdemont se guarda el plato fuerte para la investidura de Illa. Planea presentarse ese día en el Parlamento de Cataluña para provocar su detención y reventar el acto. ¿Se atreverán en ERC a votar a Illa con Puigdemont detenido? El objetivo es dar al traste con el acuerdo de Gobierno entre PSC y ERC.

El líder independentista prófugo de la Justicia quiere emular a otros presidentes de la Generalitat perseguidos por la Justicia española como Macià o Companys, que acabó fusilado por el franquismo.

Su objetivo es provocar una oleada de independentismo, que pasa sus momentos más bajos, para volver a ocupar el poder tras unas nuevas elecciones. Su intención es presentarse como candidato a la Generalitat desde la cárcel, donde sea llevado preso.

Con Puigdemont encarcelado o en libertad, Sánchez no lo va a tener fácil. Quizá pueda sacar adelante el Presupuesto tras muchas cesiones, aunque el dinero es cada vez más escaso, pero su gobierno sufrirá un bloqueo y un calvario por las dificultades para sacar las leyes adelante.

PD. -Una de las energéticas que presentó esta semana resultados fue Naturgy. Los primeros tras la ruptura de las negociaciones con Taqa. Ahora se sabe que en el fracaso de las conversaciones no solo influyeron los malos consejos de los australianos de IFM. También lo hizo el Gobierno, al que no le gustaba la alianza porque enfriaba aún más las relaciones con los argelinos, presentes en el capital de Naturgy. Ello explicaría también el rápido acuerdo alcanzado para las importaciones de gas, que llevaba abierto varios años con la empresa pública argelina Sonatrach.

Los máximos responsables de CriteriaCaixa, Isidro Fainé y Ángel Simón, han desistido de reabrir las negociaciones pese a la buena disposición de los emiratíes a volver al tablero si se cambiaban algunas condiciones.

El horizonte queda así despejado ante la ausencia de interesados en entrar en el capital. El vencimiento del plazo para que BlackRock venda el 20% de Naturgy, tras la compra de GIP, aplaza la búsqueda de una solución a 2025.

En el mercado se baraja la posibilidad de que IFM compre en ese momento entre el 13 y el 14% a BlackRock, de manera que su participación suba del 14 al 28 ó 29%, justo al borde de una opa. El socio australiano se quedaría así al mismo nivel que La Caixa. La alternativa es aún peor: el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero esa es la última posibilidad en la que ahora se quiere pensar. Por eso su presidente, Francisco Reynés, ha decidido concentrarse en el negocio tras los buenos resultados del primer semestre y anunció la elaboración en solitario del plan estratégico 2025-30 en interés de "todos los accionistas que quieran estar en la compañía".