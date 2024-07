De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo: Transformando la resolución de conflictos en un mundo polarizado

En un mundo cada vez más polarizado, donde la desinformación y los algoritmos de las redes sociales contribuyen a la desconfianza, la manera en que abordamos los conflictos es más crucial que nunca. La idea de escribir "De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo" surgió de esta necesidad urgente, unida a la alta carga judicial que experimentan nuestros tribunales y a las dificultades actuales existentes a la hora de ejecutar las sentencias, en contraposición al alto índice de cumplimiento de los acuerdos.

Para lograr este objetivo, ¿qué mejor manera que contar con la opinión de líderes de los ámbitos empresarial, político y legal, tanto dentro como fuera de nuestro país? Este libro cuenta con la valiosa colaboración de autores destacados que aportan sus perspectivas únicas tanto por sus posiciones actuales de responsabilidad como por las que muchos ostentaron en el pasado siendo artífices de grandes pactos que han cambiado la historia.

El libro está estructurado en tres bloques principales: el primero, Explorando la Cultura del Acuerdo desde Diferentes Ángulos, Herramientas Esenciales para Alcanzar Acuerdos, y La Mediación como Instrumento Clave en los Negocios.

En el primer bloque, examinamos de la mano de autores de la talla de Miquel Roca (padre de la Constitución), Fernando Carrillo (Vicepresidente primero de Prisa), Antonio Garamendi (Presidente de la CEOE), Adrián García-Aranyos (Presidente Mundial de Endeavor), Ángel Asensio (Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid), Natalia Sequeira (Consejera Jurídica Superior de CIADI), Delcy Lagones (consultora del Reino de Camboya), Pilar Cuesta (Letrada Consejo Estado), Daniel Lacalle (doctor en Economía), Unai Sordo (Secretario General CCOO), Pascual Sala (ex Presidente del TC), Juan Carlos Campo (ex Ministro Justicia), Juan Carlos Estévez (Presidente CGPE) y Victoria Ortega (Presidenta CGAE), los beneficios de la cultura del acuerdo para la convivencia y la armonía social, como instrumento de paz, para mejorar el diálogo social, impulsar la economía y promover la sostenibilidad. La cultura del acuerdo beneficia tanto a los emprendedores como a las empresas consolidadas. Promover una cultura de acuerdo no solo reduce los conflictos, sino que también crea un entorno donde las relaciones pueden florecer y las diferencias se resuelven de manera constructiva.

El segundo bloque, se centra en las herramientas necesarias para alcanzar acuerdos. Aquí, discutimos la importancia de la empatía, la comunicación no violenta, la comunicación no verbal adecuada, la curiosidad y la inteligencia cultural, entre otras habilidades. Destacamos las contribuciones de varios expertos en estas áreas: Bisila Bokoko (Business Women, philanthropist), Giuseppe Tringali (ex consejero delegado de Mediaset), Euprepio Padula, (Presidente de Padula Partners) Teresa Viejo (Creadora del Instituto de la Curiosidad), Mercedes Costa (Profesora IE), Silvia Sanz (Directora de Orquesta), Cris Gabarrón (Presidenta Fundación Gabarrón) y Maria Gonzalez (mediadora).

El tercer bloque del libro, que escribo junto con Rafael Catalá (ex Ministro de Justicia), se dedica a la mediación como una herramienta clave para la resolución de conflictos en el ámbito empresarial. La mediación ofrece una alternativa efectiva al litigio, permitiendo a las partes involucradas encontrar soluciones mutuamente beneficiosas sin recurrir a largos y costosos procesos judiciales. La mediación no solo ahorra tiempo y recursos, sino que también preserva las relaciones y fomenta un ambiente de colaboración y respeto.

Para mantener el impulso generado por este libro, estamos estableciendo una asociación sin fines de lucro llamada Cultura del Acuerdo. Esta asociación incluirá a los autores que contribuyeron al libro como parte de su consejo asesor. El objetivo es fomentar una cultura de acuerdo abordando este problema desde diversas perspectivas legales y empresariales, y promoviendo la mediación como una herramienta clave para la resolución de conflictos. Esta iniciativa busca crear un espacio donde se promueva el diálogo y la cooperación, y donde las mejores prácticas para alcanzar acuerdos sean compartidas y adoptadas.

La implementación de una cultura del acuerdo requiere un cambio de mentalidad y un compromiso a nivel individual e institucional. En el libro, se discuten estrategias para promover esta cultura, incluyendo la educación y la formación en habilidades de resolución de conflictos, el desarrollo de políticas que fomenten el diálogo y la cooperación, y la creación de incentivos para utilizar métodos alternativos al litigio. La educación es un aspecto clave para enseñar a las personas, desde una edad temprana, a manejar los conflictos de manera constructiva. Además, la formación continua para profesionales en diversos campos puede ayudar a difundir estas prácticas y fortalecer la cultura del acuerdo.

"De la cultura del litigio a la cultura del acuerdo" es más que un libro; es una llamada a la acción para repensar cómo manejamos los conflictos en nuestra sociedad. Al adoptar un enfoque más colaborativo y centrado en el diálogo, podemos transformar la manera en que construir un futuro más armonioso y equitativo. Invito a los lectores a explorar las ideas y herramientas presentadas en este libro y a considerar cómo pueden aplicarlas en sus propias vidas y comunidades. Juntos, podemos movernos hacia una cultura del acuerdo que beneficie a todos.

______________________________________________

Es abogada.