Urge cambiar o quitar el impuestazo

La gran banca española supera con creces los ratios de capital de máxima calidad (CET1) que le exige tanto el BCE como la Junta Única de Resolución (JUR) europea, para hacer frente a impagos. Una tasa que varía según las entidades, pero que en España oscila del 7,8% que se pide a Bankinter al 9,60% del Santander. Todos nuestros bancos superan con creces dicho baremo, acumulando un exceso de capital de 45.701 millones. Pero eso no quiere decir que a las entidades les sobre tal cantidad de dinero. Para empezar, dicha cifra sitúa al sector español a la cola de Europa. Pero más importante aún es que el propio mercado exige mucho más a cada entidad para hacer frente a las crisis. Por dicho motivo, la banca nacional ha elevado su porcentaje de capital CETI hasta superar el 12% como mínimo para no verse penalizada por los inversores. Este lógico incremento reduce el capital extra a solo 6.400 millones, lo que evidencia que el sector no está tan sobrado de capital pese al positivo impacto en el negocio que suponen los altos tipos de interés actuales.

Un argumento que el Ejecutivo esgrime en su objetivo de hacer permanente el impuestazo a la banca.Ello pese a las cercanas rebajas en el precio del dinero y a que esta tasa es la razón por la que el sector aún cotiza por debajo de su valor contable. De hecho, esta penalización fue lo que llevó al Gobierno italiano a reformular su propia tributo a la banca para que la recaudación no fuera a las arcas públicas sino a reforzar las reservas y la solvencia del sector. Un cambio que, como mínimo, debería replicar el Ejecutivo español para limitar el daño de este injusto tributo en la banca. Con todo, sería aún más positivo su total supresión, ya que su vigencia limita la concesión de crédito que las entidades pueden ofrecer a empresas y hogares.