Con la venta forzosa de TikTok, China recoge lo que sembró: tendrá que decidir si abre sus mercados

A lo largo de los años, los portavoces de los ministerios de Asuntos Exteriores han hecho muchas declaraciones hipócritas. Las protestas de Rusia de que quiere la paz en Ucrania suenan un poco huecas, y las afirmaciones de Irán de que no tiene nada que ver con los disturbios en Oriente Medio no acaban de convencer a nadie. Y sin embargo, incluso para los bajos estándares del género, el portavoz oficial de China alcanzó un nuevo mínimo la semana pasada con sus quejas de que la venta forzosa de la aplicación de medios sociales TikTok violaba la competencia libre y leal entre mercados abiertos. Desde el país que ha prohibido Facebook, X, YouTube y muchos otros, la hipocresía fue asombrosa. En realidad, Estados Unidos tiene toda la razón al exigir su venta. Obligará a China a abrir sus propios mercados, o bien a aceptar que sus multinacionales no podrán expandirse por todo el mundo, y cualquiera de las dos cosas supondría una mejora con respecto al mercado descaradamente amañado que tenemos ahora.

Si se produce, será una venta enorme, que reconfigurará la industria de las redes sociales. Con 1.700 millones de usuarios en todo el mundo, TikTok, de Byte Dance, es con diferencia el nuevo producto de Internet de más éxito de la última década. La semana pasada, el Congreso de Estados Unidos decidió, por motivos de seguridad nacional, que la empresa no podía seguir operando en el país mientras estuviera controlada desde China. Con un valor estimado entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, y potencialmente mucho más dado que propiedades digitales de su valor no aparecen muy a menudo, una desinversión forzosa será el mayor negocio del año. Un consorcio de inversores podría hacerse con el control -se dice que el ex secretario del Tesoro de Donald Trump, Steve Mnuchin, ya está reuniendo a un grupo de inversores- o, si los reguladores lo permiten, no hay duda de que Amazon, Apple o incluso Meta, propietaria de Facebook, estarían deseando comprarla. Pase lo que pase, el nuevo propietario de TikTok, que cuenta con el beneplácito estadounidense, pasará a formar parte de las grandes ligas de la tecnología.

El Gobierno chino se queja airadamente de ello. Según su portavoz, Wang Wenbin, "este tipo de comportamiento intimidatorio que no puede ganar en competencia leal perturba la actividad comercial normal de las empresas, daña la confianza de los inversores internacionales en el entorno de inversión y perjudica el orden económico y comercial internacional normal". "Al final, esto se volverá inevitablemente en contra de los propios Estados Unidos".

Bueno, tal vez. Sin embargo, el Gobierno chino no está en condiciones de acusar a nadie de competencia desleal. Se trata de un país en el que X, antes conocido como Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, Google e Instagram, no pueden operar. Si realmente tuviera un problema con el "comportamiento intimidatorio", por no hablar del "orden económico y comercial", China podría empezar por derribar los cortafuegos que impiden que los sitios web y las aplicaciones estadounidenses operen en el país. También podría aceptar Mastercard y Visa como formas de pago, permitir que los bancos internacionales abran sucursales y que los medios de comunicación y servicios de streaming occidentales operen en el país. Eso sería mucho más eficaz que limitarse a emitir unas cuantas denuncias airadas.

La medida estadounidense de forzar la reestructuración, o incluso la venta, de TikTok puede ser el principio. Pero la cosa no acaba aquí. A medida que las grandes empresas chinas, todas ellas surgidas de los treinta años de modernización del país, se introduzcan en los mercados occidentales, pueden esperar retos y restricciones similares. El minorista de moda rápida Shein ya tiene una enorme presencia en los mercados occidentales, pero no hay razón para que se le permita si a sus rivales europeos y estadounidenses no se les ofrece el mismo acceso al mercado chino. Lo mismo cabe decir del minorista web Temu, una especie de Amazon chino en rápida expansión, que ya es uno de los anunciantes más omnipresentes en la web. Los fabricantes de automóviles, encabezados por BYD, con una atractiva gama de vehículos eléctricos a precios competitivos, ya están iniciando una gran ofensiva en los mercados occidentales, y mientras que Volkswagen es un actor importante en China, otros fabricantes no han sido capaces de asegurarse la misma cuota de mercado. Con el avión Comac-C919 ya a la venta, es muy posible que China empiece a cerrar el acceso al mercado de la aviación a Boeing y Airbus en favor de su propio campeón nacional, pero eso es sin duda injusto, y si ocurre, Comac debería quedar fuera de los mercados occidentales antes de que los dos fabricantes de aviones dominantes en el mundo sean destruidos. La lista es interminable. Hay muchas industrias en las que China puede tener productos excelentes, pero también se ha beneficiado del proteccionismo nacional.

En realidad, la decisión de TikTok va a obligar a China a tomar una decisión histórica, que sin duda debería haber tomado hace tiempo. ¿Cree o no en los mercados libres y abiertos, basados en el respeto de las normas de la Organización Mundial del Comercio? Durante mucho tiempo ha protegido sus mercados nacionales de la competencia, al tiempo que desarrollaba rápidamente su propio músculo industrial. Podía salirse con la suya mientras fuera principalmente un proveedor de las empresas occidentales. Cuando sus conglomerados empiecen a expandirse agresivamente por el resto del mundo, como está ocurriendo ahora, eso ya no funcionará. O abre sus propios mercados a una competencia más justa, empezando por Internet y avanzando rápidamente hacia las finanzas, los medios de comunicación y los productos farmacéuticos. O bien tendrá que aceptar que sus gigantescos conglomerados no puedan conquistar los mercados occidentales, y tendrán que desprenderse de sus unidades en el extranjero cuando crezcan demasiado, o enfrentarse a aranceles y cuotas. Cualquiera de los dos resultados será mucho más saludable que la economía mundial unilateral que tenemos ahora, y también mucho más justo. Y el gobierno chino tendrá que tomar una decisión en los próximos meses, cuando entre en vigor la legislación TikTok, porque las condenas absurdas de que es "injusta" no van a funcionar.