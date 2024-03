El exministro de Hacienda de EEUU quiere comprar TikTok si sale adelante la ley para prohibir la app

Hace una semana, el que fuera secretario del Tesoro de EEUU (equivalente a un ministro de Hacienda) durante la presidencia de Donald Trump, Steven Mnuchin, sacudió el mercado al comprar un banco que estaba al borde de la quiebra, el NYCB. Pero este jueves, Mnuchin ha anunciado que ahora tiene en su punto de mira a una empresa más relevante aún: TikTok. Una oferta que haría si sale adelante la ley para prohibir la app en EEUU y que ahora tramita el Senado.

El texto que fue aprobado ayer en la Cámara de Representantes permitiría al presidente prohibir aplicaciones y páginas web cuyos dueños pertenezcan a un "país enemigo" y que supongan una "amenaza para la seguridad nacional", categorías que determinaría el FBI y el Consejo de Seguridad Nacional del país.

Cualquier empresa que cayera bajo esa designación tendría que elegir dos opciones: vender su negocio a un propietario que no supusiera una amenaza a EEUU, o sufrir una prohibición. En el segundo caso, Apple y Google tendrían que retirar la app de sus tiendas y cancelar cualquier actualización futura, y las telecos tendrían que bloquear el acceso de los usuarios a la web. Las personas que ya se la hayan descargado podrían seguir usándola a través de VPNs, redes virtuales que permiten saltarse bloqueos geográficos, pero no podrían instalarla en teléfonos nuevos.

La mayor amenaza para la firma, sin embargo, es que las empresas estadounidenses tendrían prohibido comprar publicidad a la firma u ofrecer a los usuarios la compra de sus productos a través de la app, las principales fuentes de ingresos de la plataforma de vídeos. Los influencers tendrían que enlazar a servicios externos o mudarse a rivales como Instagram, Youtube o Snapchat.

El 'Grupo de Mnuchin'

El plan B, por supuesto, es que TikTok vendiera su negocio en EEUU a una firma de este país, como ya se planteó hacer durante los últimos meses del mandato de Trump, cuando el expresidente presionó a la empresa china en esta dirección. Y Mnuchin, el que fuera su secretario del Tesoro, ha anunciado en la cadena CNBC que está reuniendo a un grupo internacional de inversores para hacer una oferta a ByteDance, la matriz de TikTok, para su compra.

De hecho, Mnuchin ya tiene un nexo de unión con ByteDance: el multimillonario japonés Masa Son, famoso por sus gigantescas inversiones en firmas tecnológicas, tiene acciones de ByteDance y de Liberty Strategic Capital, el fondo de inversiones de Mnuchin. Y Son estaría muy interesado en invertir más dinero en uno de los grandes jugadores mundiales en el mercado de las redes sociales. Bloomberg valoró el año pasado a TikTok en entre 40.000 y 50.000 millones de dólares, más o menos lo que pagó Elon Musk por Twitter.

El problema para esta opción es que China también tiene protecciones legales contra este tipo de ventas, y cualquier transacción necesitaría del visto bueno del Gobierno de Pekín, que no tiene ninguna intención de darlo. En su lugar, ha sugerido opciones como que TikTok saliera a bolsa en EEUU, o que los datos de usuarios que recoge pasen a estar almacenados en Texas, en servidores de la firma Oracle.

En otras palabras, tanto la red social como el Gobierno de Xi Jinping insisten en que su interés en mantener la propiedad de TikTok es principalmente económico, y que no quieren usar los datos de los usuarios americanos para fines políticos. Algo que no acaba de convencer a los políticos de EEUU, que temen que el algoritmo de la red social acabe usándose para manipular a los jóvenes del país para que apoyen a China o para sembrar más división política en el país, como si no hubiera ya suficiente. Unos temores que difícilmente puede calmar Pekín ante la creciente desconfianza mutua.

Por el momento, TikTok está montando una campaña para frenar la tramitación de la ley en el Senado, una cámara en la que hay más dudas sobre el texto y en la que el debate se prevé más lento que en la Cámara Baja. "Continuaremos haciendo todo lo que podamos para proteger esta increíble plataforma que hemos construido con vosotros", aseguró en un vídeo el consejero delegado de la red, Shou Chew. "Os animo a que sigaís compartiendo vuestras historias con amigos, con vuestras familias, con vuestros senadores".