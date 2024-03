Montero contraría a Cataluña

Hacienda publica los primeros datos brutos para calcular las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Cumple con ello uno de los compromisos del Gobierno con Junts, que exige estos documentos para demostrar la infrafinanciación de Cataluña. Pese a ello, el documento no permite llegar a ninguna conclusión en ese punto al ser solo una información "de partida" que, según Hacienda, se completará en las próximas semanas. Con todo, los datos relativos a las aportaciones realizadas por cada territorio sí reflejan que Madrid es, con mucha diferencia, la autonomía más solidaria. De hecho, entrega 5.177 millones en los fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad. A la capital le sigue Baleares, con 489 millones, mientras que el saldo es negativo si se tienen en cuenta el resto de CCAA. De hecho, Cataluña recibe 146 millones.

Pero más allá de estos datos, la realidad es que la balanza no permite conocer la realidad entre los ingresos y gastos en un determinado territorio. Un objetivo que está en seria duda. Pero no solo porque la balanza esté incompleta, sino porque los criterios que Hacienda está utilizando no están consensuados. De hecho, Fedea denuncia que la balanza no incluye partidas de gasto fundamentales, como las transferencias de capital. Tampoco se detalla a qué territorios benefician inversiones concretas que afectan a varias regiones, como es el caso de las ferroviarias. Esta falta de homologación ya genera enfrentamiento entras las distintas autonomías. Pero el hecho de que Madrid aporte mucho más que Cataluña a las arcas del Estado dificilmente servirá para apoyar la reivindicación de Carles Puigdemont de que esta autonomía debe recibir más dinero por estar infrafinanciada.