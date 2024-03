Atentos al cambio de rumbo de los bancos centrales

La mala noticia es que la bajada de tipos de interés está en gran medida descontada en los mercados. La buena es que no está descontada totalmente. Y desde luego no está descontada la posible rotación interna que se pueda producir en los mercados cuando empiece el ciclo de bajadas.

Empecemos por los bonos, que es donde probablemente estén menos descontadas, porque tanto el BCE como la Reserva Federal de los EEUU han llevado a cabo una estrategia de manipular los tipos de interés en el mercado de bonos para mantenerlos lo más altos posible. Es fácil de entender: si todo lo que sea crédito a más de un año sale más barato, te estropean la política monetaria restrictiva.

Evidentemente ellos no controlan ese mercado, ellos fijan los tipos de corto plazo, pero pueden meterle miedo a los inversores con mensajes como "tipos altos por mucho tiempo". Y una ristra constante de declaraciones haciéndose los duros. Y de momento está funcionando: la gente está muy pendiente de las declaraciones de Powell o Lagarde en lugar de mirar a quien realmente establece los tipos de interés, que es la inflación.

Ahora bien, si los bancos centrales deciden bajar los tipos de interés, será porque ya sea evidente que la inflación se dirige hacia el 2 %. Y con una inflación del 2 %, un bono americano a 10 años, que paga un 4,20 % anual, ofrece un estupenda rentabilidad real (nominal menos inflación). Especialmente si lo comparamos con la media histórica.

Y si nos vamos a Europa, no es difícil obtener una rentabilidad media superior al 3 % en bonos de largo plazo. Mismo razonamiento, porque muy probablemente aquí la inflación baje más que en EEUU.

Si los tipos de los bonos se adaptan a la nueva realidad de los tipos de interés de los bancos centrales, tendrían que bajar los tipos y subir los precios (existe una relación inversamente proporcional entre el precio de un bonos y su tipo de interés). Y eso genera una plusvalía en el valor de los bonos.

Respecto a las bolsas, qué duda cabe que gran parte de la subida que estamos viviendo tiene como motor la expectativa de que bajen los tipos de interés. Era de libro: si la subida de tipos provocó en 2022 una fuerte caída de la bolsa – influye mucho más la Fed en los mercados que Rusia invadiendo Ucrania -, la expectativa de que bajen es alcista.

Evidentemente la subida no habría sido tan fuerte si no hubiera coincidido con la llegada de la inteligencia artificial generativa a la economía. Eso también lo han empezado a descontar los mercados. Pero de momento afecta básicamente al sector tecnológico. Y no a todo. El resto del mercado no ha subido mucho.

Lo que en nuestra opinión no está descontado es como puede afectar el "reparto de premios" supone una bajada de tipos a nivel sectorial. Es lógico que el impacto inicial a quien más beneficie sea a las empresas que más utilizan recursos ajenos, que normalmente son las tecnológicas. Y es lo que han descontado. Ahora bien, cuando la bajada de tipos empiece a ser una realidad, el impacto se puede ampliar a otros sectores.

Y a otros países. Imaginen el alivio para los bancos centrales de algunos países emergentes si empiezan a bajar las remuneraciones de los bonos de los países más avanzados. Competir con un bono americano al 4,20 % anual es todo un reto, pero si bajara por ejemplo al 3 % es un poco más fácil. Y si eso ayuda a que baje la cotización del dólar respecto a las divisas emergentes y sale más barato devolver las deudas emitidas en divisa norteamericana, pues mejor todavía.

Entiéndanme, no estamos diciendo con esto ni que los mercados emergentes lo vayan a hacer mejor que los occidentales ni que la tecnología lo vaya a hacer peor que otros sectores. Decimos que estamos en la fase de poner la antena – preferiblemente parabólica - y empezar a detectar dónde pueden estar los beneficiarios de que la bajada de tipos pase de ser una expectativa a ser una realidad.