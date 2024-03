Pedro Sánchez significa el símbolo de la amoralidad, es un amoral químicamente puro. Se trata de la ausencia total de principios". La frase no es mía. Es del dramaturgo y director teatral Albert Boadella. Y lo dice a la vista de su hechos, sus actuaciones, sus políticas, sus engaños y sus renuncias desde la moción de censura amañada contra Mariano Rajoy hasta la culminación ahora con la rendición ante un prófugo de la Justicia, unos delincuentes y golpistas a los que amnistía vendiendo España y traicionando a la dignidad, a la verdad y al país al que debería servir y del que se sirve.

Estamos ante el mayor caso de corrupción política que se ha producido en España desde la Transición porque la amnistía supone la ruptura efectiva de la igualdad de los españoles ante la ley que es el principio fundamental del Estado de Derecho.

Una ley inmoral e irracional, que se hace en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles –casi el 70% la rechaza– y solo para comprar siete votos que permitan a un autócrata mantenerse en el poder traicionando a su programa, sus votantes y, una vez más, a su palabra. Y una ley que supone una auténtica opa hostil a la Constitución, a España y a la democracia, y que se pretende justificar bajo el paraguas de una gran mentira,la de recuperar la reconciliación y la convivencia cuando los propios amnistiados, con Puigdemont a la cabeza, ya han dicho que van a repetir el golpe de Estado contra la legalidad y la unidad de España. Seguir repitiendo ese falso mantra solo revela necedad, embuste o ambas cosas a la vez.

Pero la ruptura de la igualdad y el Estado de Derecho es solo el primer peaje de un Gobierno títere de los enemigos de España que con el dinero del resto de los españoles. Jordi Turull lo ha dejado muy claro "esto va pieza a pieza" en relación al apoyo de Junts a los Presupuestos. Y las primeras piezas son el pacto fiscal, la condonación de la deuda y la acumulación de las inversiones del Estado en Cataluña en detrimento del resto de las comunidades españolas.

Y como añadido a todo ello a nivel internacional se acrecienta el ya extendido temor a la inestabilidad política y la inseguridad jurídica, que como alertaba recientemente el Financial Times amenaza con una fuga de inversiones en España como consecuencia de la amnistía que el presidente del Gobierno ha pactado con el delincuente fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, para seguir en La Moncloa.

"La inseguridad jurídica tiene un alto precio a nivel económico. La incertidumbre que ha generado la Ley de Amnistía que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer borrón y cuenta nueva a los condenados por el procés se está traduciendo en un menor volumen de inversión en España, tanto de los empresarios españoles como de los extranjeros", afirma el Financial Times, en un reciente artículo en el que destaca la fuga de capitales como la principal consecuencia del grava deterioro institucional que se está produciendo hoy en España.

Pero no solo es Financial Times, hay que recordar que los resultados de la encuesta realizada por Bank of America entre grandes inversores, que evalúa las opiniones de 265 gestores de activos a nivel mundial, revela que tras la aprobación del proyecto la ley de amnistía y los pactos con Sumar, España ha pasado a ser la última elección entre los mercados de renta variable favoritos para invertir en los próximos doce meses.

La inseguridad jurídica es, junto con una fiscalidad injusta y abusiva, la principal razón de las empresas para deslocalizar sus inversiones en España o más directamente para marcharse de un país, en el nuestro en el que desde 2019, con la llegada de Sánchez al Gobierno se han cerrado ya 42.000 empresas, mientras que las inversiones extranjeras se han desplomado un 23,3% en el acumulado de 2023 hasta septiembre.

Con este panorama, y lo que se avecina, seguir defendiendo la amnistía como un oasis de reconciliación, de convivencia y de prosperidad es un insulto a la inteligencia, tal vez porque quienes lo mantienen ni la conocen, ni la tienen, ni la esperan.