Lecturas de un profesional CFA: ¿Puede la biología evolutiva ayudarnos a invertir mejor?

El mundo financiero y el de las inversiones han usado tradicionalmente muchas expresiones prestadas del mundo de la biología. Las empresas "nacen" y "crecen", las industrias alcanzan su "madurez", los modelos de negocio se tienen que "adaptar" a entornos cambiantes, cada cultura corporativa es única y tiene su "identidad" y el capitalismo opera en parte a través de un proceso de destrucción creativa que, en última instancia, guarda bastantes paralelismos con la teoría de la selección natural de Darwin. ¿Puede la biología evolutiva ayudarnos a ser mejores inversores, o por el contrario son estos paralelismos simples juegos metafóricos del lenguaje?

En el reciente libro What I Learned About Investing from Darwin, el gestor indio Pulak Prasad pretende dar una respuesta afirmativa a la anterior pregunta. Prasad, gestor de Nalanda Capital, una gestora dedicada a invertir en empresas del mercado indio y que ha cosechado a lo largo de los años un historial de excelentes rentabilidades, destila en esta obra cuáles han sido las principales enseñanzas del proceso de inversión de Nalanda y cómo la biología evolutiva les ha ayudado a construir un proceso de inversión mejor y más robusto.

A primera vista, el título del libro invita a tener una cierta dosis de escepticismo al empezar su lectura. En el mundo de la inversión abunda el conocimiento superficial, en donde dar una o dos pinceladas de algún tema para demostrar que se conoce es la norma general, con lo que un libro con dicho título invita inmediatamente a pensar si el autor no estará abusando de los paralelismos entre el mundo de la biología evolutiva y el de la inversión.

El libro de Prasad no adolece de este problema. Los paralelismos que propone entre la biología evolutiva y la inversión son fascinantes. Adicionalmente, la obra está excelentemente estructurada en torno a una sencilla e importante idea, que es que en el mundo de la inversión se pueden obtener resultados excelentes a largo plazo mediante un proceso razonable, repetible y sencillo.

El libro está dividido en tres secciones, y cada una de ellas cubre uno de los aspectos del proceso de inversión de Nalanda. Sus tres pilares son: evitar riesgos significativos, comprar solo compañías buenas a precios razonables y, finalmente, tener una rotación de cartera muy baja. La primera parte, que consta de un solo capítulo y que para Prasad es el más importante del libro, trata de la minimización de riesgos innecesarios. Los aspectos a la hora de minimizar riesgos deben ser tanto cualitativos como cuantitativos. Para Prasad, los aspectos cualitativos primordiales que determinan si una potencial idea de inversión acabará siendo candidata de estudio o no son: i) que la empresa tenga ausencia completa de apalancamiento financiero, ii) evitar empresas dirigidas por equipos directivos deshonestos, iii) evitar "turnarounds", iv) evitar empresas con adicción por las adquisiciones y v) evitar invertir en industrias cuya estructura competitiva está aún por definir.

Prasad usa múltiples ejemplos para mostrar cómo la supervivencia exitosa de una especie a largo plazo depende en última instancia de minimizar los errores de comisión (que él denomina, siguiendo el argot de la estadística, de errores "tipo 1"), que son los que pueden acabar siendo fatales (ej. una planta que no dedique recursos suficientes a desarrollar protección contra sus depredadores), frente a los errores de omisión (errores de "tipo 2"), que suelen ser mucho más benignos (cuando la planta dedica recursos a su preservación en condiciones benignas y no a su crecimiento). Desde este punto de vista, un buen inversor es, ante todo, un buen "rechazador" de potenciales ideas de inversión, una idea que siempre defendió, y personificó, Charlie Munger.

Respecto a los aspectos cuantitativos, la variable financiera más importante para Prasad es la rentabilidad sobre el capital de la empresa. Utilizando como analogía el experimento que se hizo con zorros salvajes en Siberia durante varias décadas (en la que los criadores, seleccionando simplemente un rasgo, la mansedumbre del animal, fueron capaces tras varias generaciones de cruces entre los zorros más mansos "seleccionar" otros rasgos tales como orejas suaves, una coloración moteada o un hocico más corto), Prasad explica cómo la rentabilidad sobre el capital de una empresa es también un "rasgo" que puede ayudar a seleccionar otros rasgos deseables, pero más difíciles de identificar, como que la empresa esté siendo gestionada por un equipo directivo excelente, que tenga ciertas ventajas competitivas o que asigne el capital de manera eficiente.

Uno de los capítulos más fascinantes es el quinto, titulado "Darwin ate my DCF". En él, Prasad explica que la disciplina de la inversión debería practicarse de manera similar a la biología evolutiva, no intentando hacer pronósticos a futuro como, por ejemplo, hace la física, sino a través de un riguroso análisis del pasado. Un biólogo evolutivo, por ejemplo, no se pregunta qué ocurrirá con los humanos, sino cómo nuestros antepasados simios evolucionaron hasta llegar a ser un organismo bípedo. El propio Darwin formuló su propia teoría de la selección natural con los hechos que estaban al alcance de todo el mundo, pero con la crucial y diferencial idea por aquel entonces de que el presente es el resultado de los cambios acumulados del pasado. En Nalanda no pierden un minuto en hacer proyecciones del negocio, empleando ese tiempo en entender su evolución pasada, así como la del sector en que opera.

En la inversión, la razón principal de que las proyecciones son de poca ayuda es que cualquier proyección implica un gran número de variables. Una proyección de las principales magnitudes financiera para el año que viene puede involucrar la estimación de (al menos) diez variables, que incluso si asumiésemos que somos realmente buenos estimando con porcentajes de acierto del 90% (algo sencillamente irrealista), la probabilidad de acertar todas es solamente del 35% (0.910). Y esto es solo para una proyección a un año: las probabilidades de acertar siguen cayendo rápidamente cuando el horizonte temporal es mayor.

Concentrarse en la persistencia de los resultados que ha tenido un negocio en el pasado tiene dos desventajas. La primera, que nos hará perder inversiones lucrativas en las que un negocio se está dando la vuelta, ya que seguimos suponiendo que su futuro va a ser igual de malo que su pasado cuando en realidad no va a ser así. Para Prasad, debemos ser capaces de vivir con este tipo de errores de omisión, ya que ningún método de inversión es perfecto. Sin embargo, la segunda desventaja es más preocupante, ya que involucra a los errores de comisión que se pueden cometer al asumir que un buen negocio seguirá siéndolo a futuro cuando la realidad es que no va a ser así. Aunque el libro ofrece evidencia de por qué los negocios suelen tener más estabilidad de la que normalmente se les presupone (comparándola con la estabilidad que tienen los organismos de acuerdo con la famosa teoría del equilibrio puntuado del paleontólogo Stephen J. Gould), este es un problema sin respuestas sencillas y para el que se necesitará del juicio del analista.

El último capítulo nos enseña cómo las abejas construyen sus colmenas para concluir que un proceso sencillo y en promedio correcto puede producir extraordinarios resultados a largo plazo. Las abejas, que han sobrevivido durante 13 millones de años a innumerables peligros, toman la importante decisión de dónde construir su siguiente colmena a través de un proceso simple (¡a través de una especie de danza comunitaria, y no es broma!) que, aunque no siempre elige el emplazamiento óptimo, en promedio funciona. Como explica Prasad, el proceso de Nalanda es, al igual que el de las abejas, simple y repetible, y ha funcionado a las mil maravillas desde que empezaron a gestionar.

'Ficha técnica'

Título: "What I Learned About Investing From Darwin"

Autor: Pulak Prasad.

Editorial: Columbia University Press, 2023, pp.328, tapa dura.