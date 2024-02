Más competencia en gasolineras

El número de gasolineras creció en España en 2023, impulsado por la apertura de estaciones de servicio independientes. Tanto es así que este tipo de instalaciones representan ya el 45% del total de la red, mientras que las de los tres operadores que cuentan con refinerías suponen el 44%. Este sorpasso a Repsol, Cepsa y BP es llamativo, ya que se produce pese a que el diésel tiene los días contados en la eurozona. Pero además refleja que el mercado de carburantes cuenta con suficientes márgenes como para promover incluso el crecimiento de gasolineras desatendidas o low cost. De hecho, este modelo es el que más aumenta y ya alcanza el 13% del total en nuestro país.

Vaya por delante que esta mayor competencia es sin duda positiva para los consumidores, ya que cuentan con un escaparate más amplio para comparar precios y optar por el que les sea más ventajoso. Ahora bien, dicho impacto positivo no debe confundirse con el hecho de que alrededor del 8% de las gasolineras ofrezca actualmente un precio en el diésel que se sitúa por debajo de la suma total del coste de cotización internacional del producto y los impuestos. Esta situación se produce por la existencia de comercializadoras mayoristas, que en realidad son empresas pirata, que venden a algunas marcas a precios inferiores al mercado, pero que desaparecen cuando hay que pagar los tributos. Estas últimas no incurren en irregularidades, ya que reciben los descuentos y no pueden detectar previamente el fraude fiscal puesto que se les factura con los impuestos correspondientes, pero se trata de una práctica a erradicar que genera una clara competencia desleal. Además, da lugar a un importante agujero impositivo que según Hacienda alcanzó cerca de 700 millones en 2022.