'Ninis', ni una cosa ni la otra

En la UE en 2023, el porcentaje de jóvenes entre 24 y 29 años que ni estudian ni trabajan (ninis) era del 15,7% y en España del 17,1%. La variación entre los dos porcentajes de ninis desde el mayor (Italia, 25,2%) y el menor (Países Bajos, 6,8%) es lo suficientemente amplia como para preocupar.

¿Estos ninis son todos parados? No, sólo aquellos que buscan activamente empleo. Cabe preguntarse qué hacer en los Servicios Públicos de Empleo. La periodista Raquel Pascual abordó este problema en El País el domingo pasado y puso el siguiente ejemplo:

"Erika es de Barcelona, tiene 26 años y es licenciada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada. Tiene también un máster en edición digital de la Universidad Oberta de Catalunya y cuando terminó de estudiar estuvo algo más de un año buscando empleo. Como muchos jóvenes, al primer sitio al que acudió fue a las oficinas del Servicio Público de Ocupación de Cataluña, pero le sirvió de poco".

La joven cuenta que "pasaron meses sin que me llamaran para nada. Luego me enviaron algunas ofertas que no se correspondían con mi currículum o exigían experiencia que no tenía".

Los investigadores de la Universidad de Girona Óscar Prieto-Flores, Omeed Agahi y María Isabel Pell han formado parte del proyecto TR@CK-IN, cuyo objetivo ha sido ofrecer un modelo de evaluación de la efectividad de esos Servicios Públicos de Empleo en el proceso de integración social de jóvenes de entre 25 y 29 años que ni estudian ni trabajan.

El estudio, elaborado basándose en convenios con el SEPE y los servicios regionales que han participado, ha analizado los apoyos recibidos por esos jóvenes por parte de las oficinas públicas de empleo simultáneamente en los seis países europeos con tasas de paro juvenil más altas: Portugal, Italia, Estonia, Lituania, Bulgaria y España.

Para evaluar los servicios de empleo respecto a los ninis se formaron dos grupos de trabajo. El primero, en colaboración con el SEPE y cinco servicios de empleo autonómicos -Aragón (INAEM); Andalucía (SAE) Cataluña (SOC); Castilla La Mancha (Empleo JCCM); y Asturias (Trabajastur)-, consistió en contactar con más de 6.700 jóvenes (de 24 a 29 años) inscritos en estas oficinas. De esos 6.700 jóvenes, 3.385 eran ninis.

Los resultados fueron presentados la semana pasada en Bruselas y según esos resultados seis de cada diez jóvenes no recibieron ni una oferta de empleo ni de formación del servicio público, algo que contraviene de lleno los compromisos de España con Bruselas, ya que de acuerdo con el Sistema de Garantía Juvenil, los servicios públicos de empleo tienen que haber ofrecido trabajo o cursos formativos a los jóvenes, especialmente a los ninis, en el plazo máximo de cuatro meses.

Esta desconexión se concentra en mucha mayor medida en las comunidades más pobladas. Por ejemplo, en Andalucía el porcentaje de ninis que dijo que no había recibido noticias de las oficinas de empleo de su territorio rozó el 70% y en Cataluña superó el 60%.

Sin embargo, el estudio ha evaluado positivamente la evolución de estos indicadores, que no ha sido mala en España, pues según Eurostat sólo el 12,7% de los jóvenes españoles estaba en la condición de nini en 2022.