Una tasa que debería haber nacido muerta

Detendrá la carrera a la baja. Garantizará que las multinacionales paguen por fin lo que les corresponde. Acabará con algunos paraísos fiscales turbios y corruptos, y recaudará el dinero necesario para preservar los Estados del bienestar. Se han hecho muchas afirmaciones grandilocuentes sobre el tipo impositivo mínimo mundial que, tras varios años de dolorosas negociaciones, por fin empezó a entrar en vigor. Pero un momento. Claro, todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer cumplir las normas. Y, sin embargo, el mínimo global también acabará con la soberanía nacional en materia fiscal, y Gran Bretaña debería salirse antes de que sea demasiado tarde.

Entre los fuegos artificiales y el descorche del champán, habría sido fácil pasar por alto algo realmente importante que ocurrió cuando los relojes dieron la medianoche del domingo. De hecho, probablemente sólo unos pocos frikis de las finanzas se dieron cuenta. Pero desde el 1 de enero de este año, tenemos un tipo mínimo global del impuesto de sociedades. Liderado por la OCDE, y con el apoyo entusiasta del presidente Biden, el nuevo régimen fiscal ha sido acordado en principio por 140 países de todo el mundo, incluidos paraísos fiscales como Irlanda, Luxemburgo y Barbados. Se impondrá un tipo mínimo del 15% a las empresas con ingresos globales superiores a 750 millones de euros, y si los reducen trasladando los ingresos a otra jurisdicción, simplemente se cobrarán en otro lugar. En teoría, esto impedirá que las multinacionales trasladen sus ingresos y beneficios de un país a otro para beneficiarse de tipos impositivos más bajos.

Claro, todos podemos ver por qué eso tiene algunas ventajas. Si va a haber impuestos de sociedades, deben aplicarse de forma justa. Irlanda, en particular, se ha convertido en un parásito de la economía mundial, recaudando tanto dinero con su impuesto de sociedades del 12,5 % (ingresos que básicamente se roban de otros lugares) que está creando un fondo soberano para almacenar parte de ese dinero. La OCDE calcula que el mínimo global recaudará 220.000 millones de dólares más en ingresos que de otro modo se perderían, un dinero muy necesario, ya que los costes de la deuda se disparan y el gasto social sigue aumentando. Aún así, el nuevo impuesto sigue siendo una idea terrible, que debería haber muerto nada más nacer. He aquí por qué.

En primer lugar, es caro y complejo de aplicar. Unos 50 países impondrán el impuesto a partir de esta semana, entre ellos la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón. Pero no incluirá, para empezar, a Estados Unidos (vergonzosamente, ya que Biden fue su principal animador), ni a China. Cuando las dos mayores economías del mundo aún no forman parte del acuerdo, parece inútil que el resto nos molestemos siquiera. Peor aún, es increíblemente caro de administrar. Según el informe del Instituto Cato, con sede en Estados Unidos, Alemania calcula que tendrá que gastar 76 millones de dólares en imponer el gravamen, de modo que si los 140 signatarios tienen que gastar cantidades similares, el impuesto costará 11.000 millones de dólares en todo el mundo sólo en papeleo. Y eso sólo en la administración pública. El informe Cato calcula que el sector privado gastará otros 5.000 millones de dólares en cumplir las nuevas normas. En realidad, se trata de una pesadilla administrativa que costará enormes sumas.

A continuación, restringirá la competencia nacional en materia de tipos impositivos. La izquierda, y los porristas del gran Estado que dominan organismos como la OCDE, pueden odiar la idea de cualquier forma de competencia. Y, sin embargo, al igual que la posibilidad de elegir entre distintos productos beneficia a los consumidores y mantiene a las empresas alerta, la rivalidad entre distintos sistemas fiscales es lo que impone cierta disciplina a los gobiernos que, de otro modo, gravarían y gastarían sin ningún tipo de límite. Los gobiernos tienen que mantener unos tipos impositivos razonables, porque si no las empresas simplemente se trasladarán a otro lugar. El Reino Unido está a punto de recibir una dura lección en este sentido con su ridícula decisión de elevar su tipo de sociedades del 19 al 25 por ciento de una sola vez: en los próximos años, muchas empresas decidirán abandonar Gran Bretaña. Si los ministros de Economía no tienen que vigilar con nerviosismo lo que hacen sus grandes rivales de otros países, seguirán subiendo los tipos sin límite.

Por último, el nuevo impuesto es también una intrusión monstruosa en la soberanía nacional. La capacidad de fijar sus propios tipos impositivos es quizá el rasgo definitorio clave de un Estado que tiene control sobre sus propios asuntos. Esto se aplica tanto a los impuestos de sociedades como a los individuales. El mínimo global pone fin a esta situación, cediendo el poder de fijar los tipos impositivos a funcionarios no elegidos. Es cierto que el tipo mínimo de 15 puntos porcentuales puede no parecer tan malo ahora mismo, y sólo supondrá aumentos para un puñado de países que cobran menos que eso en la actualidad. Pero nadie debe engañarse pensando que la cosa acabará ahí. Una vez que se establezca el tipo mínimo del 15 por ciento y se pongan en marcha los mecanismos para hacerlo cumplir, podemos esperar que los políticos encuentren una u otra emergencia para elevarlo al 20 por ciento, y luego al 25 por ciento. Peor aún, el impuesto de sociedades mundial es el extremo más delgado de una cuña muy peligrosa. Empezaremos con gravámenes mundiales sobre las empresas, pero muy pronto tendremos también gravámenes ecológicos mundiales, y después impuestos internacionales sobre el patrimonio y las sucesiones, y quizá también un impuesto sobre la renta mundial. Crecerá y crecerá, hasta que los votantes de cada país se den cuenta de que ya no tienen control sobre cómo se les grava.

El impuesto mínimo mundial puede parecer plausible. Siempre es fácil argumentar en contra de las multinacionales que eluden impuestos e imaginar que existe un pozo de dinero libre que puede ser saqueado para hacer que otro pague el gasto público en constante aumento. Pero es una idea terrible. Para empezar, el Reino Unido nunca debería haber firmado este acuerdo, y ahora que por fin va a entrar en vigor, deberíamos salirnos de él mientras aún estemos a tiempo.