Bankinter hace más justo el 'brokeraje'

Bankinter se ha convertido en el pionero del brokeraje español en beneficiar a su cliente por el préstamo de valores. Lo ideal sería que nadie pudiera tocar las acciones de alguien que quiere que su título suba. Pero la realidad es que un bajista se aprovechará de ellas o alguien que realice operaciones estructuradas las tenga temporalmente para no quedarse en descubierto. Como esto no va a cambiar, lo mejor es que se pueda sacar algo de rendimiento. Hasta ahora el bróker se llevaba la rentabilidad que obtiene al prestar los títulos a un tercero y la rentabilidad que esta operativa revertía en el propio inversor era cero, pero un negocio que estaba vedado al particular se acaba de abrir. La rentabilidad que genera el tiempo prestado los valores más líquidos se sitúa entre el 2% y el 4%.



