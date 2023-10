Bankinter recibe el espaldarazo para alcanzar los ocho euros nunca antes vistos

Bankinter no es la entidad que más rédito saca en bolsa en el año, pero sigue contando con el espaldarazo de los expertos. El consenso de mercado recogido por FactSet considera que su acción puede superar los 8 euros por acción nunca antes visto en la compañía. Así, hasta el precio objetivo de consenso en los 8,13 euros Bankinter presenta un potencial superior al 35%.

Los resultados del tercer trimestre del año fueron la llave de la entidad a precios objetivos más altos. Bankinter superó las expectativas del mercado al mejorar su margen de ingresos por intereses así como su beneficio neto hasta el punto de anotarse 685 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 59% más que en el mismo periodo de 2022.

Solo el ratio de morosidad avanzó en el sentido contrario al deseado por el mercado al subir hasta el 2,2%, nueve puntos por encima del visto hace doce meses aunque sigue por debajo de la media de sus pares, que se situó en verano en el 3,5%, según el Banco de España.

El analista de Citi, Borja Ramírez, considera que Bankinter continuará ganando cuota en el mercado hipotecario en su principal geografía (España) así como en Irlanda. "Bankinter tiene un apalancamiento operativo significativo y un modelo de negocio adaptable. Esperamos que la relación coste/beneficio mejore del 44% visto en 2022 al 39% esperado entre 2023 y 2025", explicó el experto que levantó el precio objetivo de Citi para Bankinter del 8,5 a los 8,6 euros.

No ha sido la última firma en extender el recorrido al alza de la entidad en bolsa. Desde Deutsche Bank también fijan su referencia en los 8,6 euros por acción, un 15% por encima de su anterior estimación, después de los últimos resultados trimestrales. En su caso, destacaron la capacidad de la entidad de revalorización de sus hipotecas y "al crecimiento de las nuevas firmadas (a diferencia de sus pares). Bankinter espera una rentabilidad financiera (Roe, en inglés) sostenible y por encima del 15% a medio plazo, lo que da confianza en su futuro", recogieron desde Deutsche Bank.

El entorno de tipos de interés altos en la eurozona ha sido el principal aliado de la entidad para ampliar sus ingresos. Pero no todos los expertos consideran que en próximas fechas la compañía justifique un precio por acción superior al actual. JP Morgan establece su precio objetivo en los 6 euros (la entidad cerró este lunes en casi los 6 euros) y recomienda infraponderar.

La firma reconoce la capacidad de crecimiento de la compañía en este entorno de tipos altos pero estima que la misma se desacelerará en cuanto caiga la concesión de préstamos. "También creemos que la entidad pierde 800 millones de euros por su cartera de bonos soberanos", estiman desde JP Morgan tras el desplome de la renta fija en lo que va de año.

Aún así, la entidad todavía cotiza con una prima sobre su valor en libros con un ratio price to book value en las 1,1 veces, mientras que la media de sus pares mantienen su descuento histórico por debajo de uno. BBVA es la más próxima a esa referencia que se sitúa en las 0,91 veces. Del mismo modo, cotiza con prima respecto a la media de las entidades cotizadas españolas por PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio por acción), según FactSet.

Todas las entidades del Ibex 35 mantienen su recomendación de compra pero Bankinter se queda por debajo de la media en cuanto a recorrido por delante. Según los expertos, es Unicaja la entidad que tiene el mayor potencial alcista (superior al 45%) aunque también es la entidad que más se deja en el año: más de un 7%. En la métrica en la que Bankinter sí destaca sobre sus pares es en la rentabilidad por dividendo. El consenso de mercado considera que cerrará el ejercicio en curso con un retorno superior al 6,5% mientras que el promedio de las entidades españolas quedaría por debajo del 5,5%.