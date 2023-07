Bankinter se coloca como la más alcista de julio con casi un 10%

Bankinter se había quedado rezagada de las subidas que el resto del sector viene protagonizando en los últimos meses al calor de las progresivas subidas de tipos. La entidad se había quedado atrás porque venía de no ser tan castigada durante los años de tipos bajos o cero que han precedido a esta nueva ola restrictiva que tiene por objetivo luchar contra la inflación.

No obstante, durante los últimos días Bankinter está recortando distancias. De hecho, es el valor más alcista en lo que llevamos de mes, con un 9,5%, que lo ha devuelto por encima de los 6 euros, algo que no ocurría desde el mes de marzo, cuando comenzó la crisis de Credit Suisse. En lo que va de año, no obstante, sigue en terreno negativo y solo supera a Unicaja dentro del sector.

Estos últimos días ha recibido también el respaldo de los analistas, ya que tanto Société Générale como UBS han mejorado sus recomendaciones de mantener a compra.

Estos últimos explican en su informe que "los bancos domésticos españoles ofrecen un mayor sesgo defensivo al beneficiarse de la subida de tipos y estar en una economía que ha mostrado una mayor resiliencia". "Estamos todavía lejos de sobrepagar por estos bancos en los múltiplos actuales y esperamos que las entidades españoles sigan haciéndolo mejor que el resto", agregan.

Un 21% de potencial

El próximo catalizador que tiene por delante Bankinter es la presentación de resultados del segundo trimestre del año, agendada para el día 20 de este mes. Los analistas esperan que anuncie un beneficio neto de 216,5 millones de euros, lo que implica un incremento del 85% con respecto al mismo periodo del año pasado. El consenso fija su precio objetivo medio de cara a los próximos 12 meses en los 7,5 euros, lo que le deja un recorrido al alza a su acción del 21% desde el precio actual.