Atractiva valoración de la bolsa europea

El Stoxx 600 perdió un 1,74% en septiembre. Esta caída sitúa a este indicador de referencia en el Viejo Continente con un descuento del 14% respecto a su propia media. Así el índice ofrece un PER (veces que el beneficio está contenido en el precio de la acción) de 12,4 frente a su histórico situado en 14,3. Por el contrario, Wall Street cotiza aún con prima sobre sus multiplicadores de siempre. Esto acerca a la bolsa europea a la zona de compra, que los expertos fijan en los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx, el suelo de la crisis de Credit Suisse. No obstante y pese a la atractiva valoración que ahora presenta la renta variable europea, convierte no olvidar que la ralentización económica de la eurozona puede pasar factura al negocio de las grandes cotizadas.

