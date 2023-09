Los verdes son ya el partido de la recesión en Europa

Alemania se tambalea al borde de la recesión, sin previsión de que la producción caiga este año. La economía finlandesa se contrae. Escocia es ahora la única parte del Reino Unido donde el PIB está disminuyendo, y en Austria y Bélgica la economía está estancada. ¿Qué tienen en común todas estas economías? No es una moneda, ni están todas concentradas en una industria concreta. Es esto. Los Verdes han entrado en el Gobierno. A medida que los partidos ecologistas crecen en tamaño e influencia y se unen a coaliciones, una cosa está cada vez más clara, las economías de las que se encargan empiezan a encogerse muy rápidamente. Son el Partido de la Recesión, y muy pronto los votantes se darán cuenta.

De los márgenes más salvajes de la policía, los partidos verdes se han convertido ahora en una fuerza política importante en la mayor parte del mundo desarrollado. Han cambiado las manifestaciones por ministerios con coches con chófer, ejércitos de funcionarios y poder real. En Alemania, los Verdes se unieron a la coalición de Olaf Scholz en diciembre de 2021, y sus líderes conjuntos se convirtieron en ministros de Economía y Asuntos Exteriores. En Finlandia, los Verdes formaron parte del gobierno de coalición de Sanna Marrin, que se mantuvo en el poder hasta las elecciones de esta primavera. En Escocia, los Verdes forman parte del gobierno de Humza Yousef en Edimburgo, después de que su predecesora Nicola Sturgeon los comprara para el gobierno. En Austria, el líder de Los Verdes, Werner Kogler, es vicecanciller en el gobierno, ocupándose de la cartera de arte y cultura, cargo que ocupa desde 2020. En Bélgica, los Verdes han formado parte de una coalición de seis partidos que lleva en el poder desde 2020. Y en Irlanda, los Verdes están en el poder desde 2020 en coalición con Fianna Fáil y Fine Gael, y su líder, Eamon Ryan, es ministro de Medio Ambiente.

Con tantos políticos verdes en el poder real, podemos empezar a evaluar cuál ha sido su impacto en la economía. La respuesta es muy sencilla. No muy bueno. Tras la mejora de las cifras de crecimiento del Reino Unido la semana pasada, Alemania se encuentra ahora firmemente en la parte inferior de la liga de crecimiento del G-7. La economía registró un crecimiento nulo en el último trimestre y se encuentra en la parte baja de la clasificación. La economía registró un crecimiento cero en el último trimestre y se espera que entre en recesión total a finales de año. En Finlandia, el Banco Central prevé una recesión para 2023. En Escocia, la economía se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre del año, y su tasa de crecimiento ha sido aún más sombría que la del resto del Reino Unido. Austria entró en recesión el año pasado, y el banco central sólo espera una expansión del 0,6% en 2023, e incluso eso podría ser demasiado optimista. Y la economía belga entrará en recesión este año, según el Instituto de Investigación Económica y Social del país. Del grupo, sólo Irlanda se encuentra en una buena situación, con una previsión de crecimiento de la producción del 4,8% en 2023.

Si lo sumamos todo, la conclusión es clara. Allí donde los Verdes llegan al gobierno, el crecimiento disminuye. Así ha ocurrido en Alemania, Austria, Bélgica y Finlandia. Irlanda, por supuesto, es la excepción, pero vale la pena recordar que su cifra del PIB puede ser muy errática, ya que las empresas multinacionales declaran grandes beneficios en el país para aprovechar su baja tasa del impuesto de sociedades, y esos impuestos hipercompetitivos también lo han convertido en un imán para la inversión extranjera. Aun así, si dejamos esto a un lado, los Verdes han destruido el crecimiento en todos los lugares donde están en el poder.

Probablemente no haya nada muy sorprendente en ello. En el poder, los partidos verdes insisten, normalmente como condición previa para unirse a una coalición, en toda una serie de políticas que resultan muy caras para las empresas. En Alemania, por ejemplo, han contribuido a la crisis energética del país negándose a reanudar la generación de energía nuclear, imponiendo enormes tasas climáticas a las empresas y obligando a instalar bombas de calor en sustitución de las calderas de gas en todo el país. En Escocia, han respaldado la prohibición de nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte, así como planes como un extraño sistema de depósito de botellas que probablemente obligue a cerrar muchos pubs y restaurantes. Austria ha introducido algunos de los objetivos climáticos más estrictos del mundo, planeando ser completamente neutra en carbono para 2040, sin importar el coste potencial. La lista es interminable. Todos podemos discutir si estas políticas son correctas o incorrectas. Pero no puede haber discusión sobre este punto. Cuestan mucho dinero, y muchas pequeñas empresas en particular quedan destruidas en el proceso.

Para ser justos, a los Verdes duros no les importará en absoluto. No creen en el crecimiento económico y están convencidos de que todos debemos producir y consumir menos. Si salvar el planeta significa que todos somos un poco más pobres, es un precio que pagarán con gusto. En silencio, puede que incluso les complazca. Pero no ocurre lo mismo con los partidos con los que comparten el poder. Los socialdemócratas de la corriente dominante, como en Alemania, o en Finlandia, que lideran coaliciones rojiverdes, siguen creyendo en el crecimiento. En realidad, cualquiera que comparta el poder con los partidos verdes acabará pagando un precio enorme a medida que las empresas cierren, los ingresos fiscales disminuyan y los votantes se alejen de ellos.

Con muchos partidos Verdes ostentando al menos una parte del poder desde hace varios años, está claro que son el Partido de la Recesión. Sus políticas imponen cargas tan elevadas a las empresas y los consumidores, con tantos nuevos gravámenes, impuestos, objetivos y normativas, que la producción empieza a marchitarse bajo la embestida. Las pequeñas empresas en particular, principales motores del crecimiento y el empleo, se encuentran con que es imposible hacer frente a la ventisca de impuestos adicionales, y son ignoradas sistemáticamente por los políticos que no tienen tiempo para ningún tipo de empresa comercial, y acaban abandonando. Las grandes empresas deciden trasladar gran parte de su producción a otro lugar más acogedor. La gente puede votar a favor si quiere, y los partidos mayoritarios pueden llevarlas al poder. Pero no deben hacerse ilusiones. Sus economías empezarán a hacerse más pequeñas muy rápidamente.