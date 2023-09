Europa nunca podrá competir con Asia

Damos prioridad a nuestro tiempo libre. Valoramos nuestros derechos como empleados. Estamos abriendo nuevos caminos con el trabajo a domicilio, las semanas de cuatro días, el derecho a "desconectar" y un sinfín de nuevas formas de mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal y reducir el estrés que supone ganarse la vida. Hasta hace muy poco, podíamos imaginar que al menos los trabajadores centroeuropeos seguían libres de la cultura antitrabajo que ha llegado a dominar el resto del continente. Pero esta semana hemos sabido que la fábrica polaca del fabricante coreano LB Energy Solutions tiene problemas porque sus trabajadores no son tan diligentes como en su país de origen. En realidad, la Europa del trabajo, incluido el Reino Unido tanto como nuestros rivales continentales, ha perdido su capacidad de competir con la industria de Asia, y a menos que esto cambie, nuestras economías se quedarán cada vez más rezagadas.

Casi todas las semanas aparecen nuevas pruebas de que en la mayor parte de Europa el trabajo se considera cada vez más una diversión que no debe distraer demasiado del resto de la vida. La semana pasada, investigadores del King's College de Londres informaron de que los británicos daban menos importancia al trabajo como parte de sus vidas que cualquier otro gran país del mundo: sólo el 73% de nosotros calificaba el trabajo de "muy" o "bastante" importante para nosotros, frente al 80% de los estadounidenses y más del 90% de muchos países asiáticos. Al profundizar en las cifras, los millennials conceden menos importancia al trabajo que los boomers, y a medida que la generación de más edad abandona la población activa, la despreocupación por la oficina o el taller no hará sino aumentar.

Ya ni siquiera nos apetece ir a la oficina. Según un estudio del Instituto IFO alemán, el Reino Unido es la capital mundial del trabajo desde casa, con una media de 1,5 días a la semana con el portátil en la cocina, frente a un máximo de un día a la semana en el resto del mundo desarrollado. Muy pronto, puede que ni siquiera sea necesario fichar en Zoom cinco de cada siete días. Europa, inevitablemente sombría, está a la cabeza con semanas de cuatro días, con el Reino Unido una vez más a la cabeza. El primer ministro escocés, Humza Yousaf, prometió la semana pasada probar la semana laboral de cuatro días en el sector público, tras experimentos similares en Gales y algunos ayuntamientos ingleses. Al otro lado del Canal de la Mancha, el cambio ya está bien implantado. El año pasado, Bélgica se convirtió en la primera gran economía del mundo en legislar para permitir a los empleados el derecho a trabajar sólo cuatro días sin pérdida de salario (aunque no parece haber transformado su economía, con un escaso crecimiento del 0,2% en el último trimestre). Portugal ha puesto a prueba la semana laboral de cuatro días, y España también en algunas empresas que se han ofrecido ha participar en el programa piloto llevado a cabo por Moncloa. Incluso en los cada vez más escasos momentos en que trabajan, los empleados de todo el continente gozan cada vez de más derechos. Bélgica, Francia, Italia y España han aprobado leyes sobre el "derecho a la desconexión", y el Parlamento Europeo sigue tramitando la legislación continental. Si su jefe intenta ponerse en contacto con usted fuera del horario laboral, tiene derecho a ignorarle. Mientras tanto, la UE amplía sin cesar los derechos de los trabajadores, como, por ejemplo, la reciente imposición de límites legales estrictos a los periodos de prueba, lo que significa que casi desde el momento en que alguien es contratado tiene plenos derechos laborales. La lista es interminable. Ya no hay muchas áreas de la economía en las que Europa lleve una clara ventaja. Pero cuando se trata de trabajar menos, tomarse más tiempo libre y mejorar los derechos de los empleados, el continente va muy por delante.

En cierto modo, es injusto que LB Energy Solutions se queje de la actitud de su mano de obra polaca. El país tiene una de las jornadas laborales más largas de todo el continente, con una media de 39 horas semanales, lo que podría ayudar a explicar por qué está registrando un crecimiento más rápido que cualquier otro gran competidor europeo. Es una cifra similar a la de los trabajadores surcoreanos. Aun así, las actitudes son muy diferentes: en Corea, el Gobierno se ha metido recientemente en un lío por proponer un tope de 69 horas semanales de trabajo. Esa cifra sería inimaginable en cualquier lugar de Europa. Si lo sumamos todo, una cosa está clara. Europa trabaja cada vez menos, mientras que Norteamérica es más diligente que nunca y, sobre todo, las principales economías asiáticas trabajan muchas más horas.

Por supuesto, no hay una cantidad "correcta" o "incorrecta" de trabajo. Si la gente quiere trabajar un poco menos y tener un poco más de tiempo libre, y puede acordarlo con su empleador, y si es necesario aceptar un salario ligeramente inferior, es decisión suya. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Por el contrario, toda Europa está creando una cultura antitrabajo, en la que el esfuerzo y el espíritu empresarial se consideran cada vez más innecesarios, y a menudo francamente ofensivos. Y los sindicatos, los gobiernos locales y los poderosos departamentos de recursos humanos, que se han convertido en motores de la ingeniería social de Woke, dan prioridad sin descanso a los derechos de los empleados por encima de la capacidad de las empresas para expandirse y ganar dinero.

Durante al menos un par de décadas, Europa, incluido por supuesto el Reino Unido, ha explicado complacientemente la caída de su PIB en comparación con Estados Unidos y ahora también con muchos países asiáticos, como el simple resultado de la preferencia por más ocio y una mejor calidad de vida. Si añadimos eso, somos tan ricos como ellos. Y sin embargo, llega un momento en que eso te pasa factura. Las empresas mundiales ya no quieren invertir, y sus centros europeos ya no son el centro de sus operaciones. Liderada por China, y cada vez más también por India, la competencia de Asia y Norteamérica es cada vez más intensa. Hasta que no estemos dispuestos a trabajar un poco más y a valorar más nuestros puestos de trabajo, seguiremos quedándonos cada vez más rezagados, y cada vez más pobres.