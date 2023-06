Caso excepcional en el inmobiliario

El auge de las compraventas en las zonas costeras es difícilmente extrapolable al conjunto del mercado español.

Las compraventas de viviendas en el litoral español se acercaron en España el año pasado a la barrera histórica de las 300.000, y acapararon el 40% de las operaciones de este tipo que tuvieron lugar en nuestro país durante 2022. Para encontrar registros comparables es necesario retrotraerse al infausto año 2008, aquél en el que explotó la burbuja inmobiliaria en España. Ahora bien, conviene ser muy cauto a la hora de establecer paralelismos con una coyuntura como la de entonces, la cual presenta caracteres opuestos con respecto a la actual.

A finales de la primera década del siglo XXI, los tipos de interés fijados por el BCE se encontraban en el entorno del 2%. En el caso de España, el precio real del dinero era incluso negativo, dado que a los tipos de interés había que restarles una inflación del 4%. Todo ello dio lugar a una peligrosa combinación de crédito barato y creciente endeudamiento que ahora difícilmente se podría repetir. No en vano en 2023 el BCE está en pleno proceso de endurecimiento de las condiciones de financiación y la inversión inmobiliaria ya lo nota. Es por ello que, a escala nacional, las compraventas se redujeron el pasado abril a un ritmo de dos dígitos. La situación que el sector afronta en la costa mediterránea y en los archipiélagos canario y balear tiene mucho de excepcional. No en vano se alimenta de una demanda especialmente alta, vinculada en buena medida por ciudadanos extranjeros que cuentan con numerosos recursos ahorrados después de que la pandemia paralizara las inversiones en todos los ámbitos. Es así posible que los precios de segundas residencias sigan al alza pero no hay razón para ver en ello un síntoma de nuevos desequilibrios en el inmobiliario español.