La hoja de servicios económicos del Gobierno

Se ufanaba Pedro Sánchez ante su comité federal de la gestión y logros económicos de su gobierno y apostillaba, entre jactancioso e insolente, que "ellos (por el PP) no tienen a nadie y nosotros tenemos a Nadia". Lo que no explicó es que entiende él por nadie y si con ese pronombre tan indefinido como despectivo en su intención se refería, por ejemplo, a Pablo Hernández de Cos, actual gobernador del Banco de España doctor en Ciencias Económica, licenciado en Derecho, y profesor de Economía de la Universidad Carlos III y del Instituto de Empresa.

O aludía, acaso, al eurodiputado Luis Garicano, licenciado en Ciencias Económicas y Derecho, máster de Economía por el Colegio de Europa y la Universidad de Chicago, y profesor de Economía en el Instituto de Empresas y en la London School of Economics. O al ex ministro de Economía Román Escolano, licenciado en Ciencias Económicas, técnico comercial del Estado, ex presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI). O quería apuntar a los también ex ministros, Luis de Guindos actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y Fátima Báñez, licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales, directiva técnica de empresas (ICADE E-3), primera mujer en ser ministra de Empleo y cuya reforma laboral permitió crear medio millón de puestos de trabajo anuales entre 2013 y 2018.

Son sólo algunos ejemplos de los que forman parte del equipo económico y de asesores de Alberto Núñez Feijóo, como Pablo Vázquez, doctor en Ciencias económicas y asesor de cabecera del líder popular, todos ellos con méritos y currículum que contrastan con los de una Nadia Calviño que ha desarrollado toda su carrera como funcionaria del Ministerio de Economía hasta que se trasladó a la Comisión Europea donde llegó a directora general de Presupuestos. Y, por supuesto, son infinitamente superiores a la hoja de servicios de un Pedro Sánchez que plagió su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela y cuyo única experiencia laboral, al margen de la política, es haber sido becario por enchufe en el Parlamento Europeo.

Pero si de la experiencia y de los conocimientos pasamos a los resultados de la gestión vemos que con este Ejecutivo España es hoy el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia del COVID. Que España ocupa el puesto 13 de la UE en PIB per cápita con 25.800 euros frente a los más de 35000 euros de media de los Veintisiete y por detrás de países como Chipre. Que la deuda pública, que es un impuesto en diferendo, ha aumentado en 37.500 millones de euros durante el sanchismo hasta alcanzar el máximo histórico del 113% del PIB. Que ocupamos el puesto 11 de Europa en productividad. Y que de los 37.000 millones recibidos de los fondos europeos sólo 6.000 han llegado a la economía real, mientras la presidenta de la Comisión responsable de los fondos sigue recibiendo la callada por respuesta cuando pide explicaciones sobre dónde ha ido el dinero.

Que en términos de empleo tenemos casi cuatro millones de parados. Que más de la mitad de los contratos indefinidos, el 58%, no realizan una jornada completa de trabajo y que tener un contrato indefinido ha dejado de ser sinónimo de tener un empleo estable. Que la inflación acumulada ha subido un 19%. Que el poder adquisitivo de los españoles ha caído un 5,1%, la mayor de la OCDE. O que hay 13,1 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión.

Es decir que lo datos, que como el algodón no engañan, muestran que con Sánchez los españoles somos más pobres tenemos menos capacidad de compra y peor calidad de vida pagando más impuestos. Porque mientras los ciudadanos nos apretamos el cinturón y sufrimos una presión fiscal esquilmatoria y abusiva, ellos, el Gobierno, recaudaron el año pasado 255.463 millones de euros por impuestos, un 14,4% más que en 2021, nuevo máximo histórico, y con continuidad durante el año en curso en que la subida de la recaudación de Hacienda supera ya en un 11% a la de los mismos meses del ejercicio precedente.

Pues, a la visa de estos resultados, no lo dude: busque, compare y si encuentra algo mejor cómprelo.