En bolsa nunca es poco lo que es suficiente

El clásico aforismo de vender en mayo y salir corriendo (sell in may and go away) es contrario al primer mandamiento de la inversión que es el largo plazo. Las principales posiciones de cartera deben madurar y no tiene sentido desinvertir porque una gran cantidad de actores de mercado vayan a cosechar su dinero para irse de vacaciones.

En todo caso hay que tratar de tener liquidez para entrar más barato cuando se produzcan correcciones. Al igual que hay que construir dicha liquidez cuando en las bolsas reine la complacencia. Simple estrategia, cumplir con el plan de ruta de comprar barato y tratar de vender caro. Los analistas piensan, en su mayoría, que las subidas actuales del año no se pueden superar, pero la mayor cosecha de retribuciones viene con la primavera.