'Sana' corrección de la banca en bolsa

La última réplica en los parqués a cuenta del estadounidense First Bank ha impactado de lleno en los bancos y, por extensión, en el Ibex 35.

El sector -que acumula cinco sesiones en rojo en plena temporada de resultados- se aleja un 14% de los máximos anuales. Una corrección sana pero que los analistas no ven justificada. De hecho, estas entidades cotizan a un precio sobre el valor en libros de 0,66 veces de media, niveles no vistos desde el año 2018. Ofrecen además una expectativa de rentabilidad en función al PER (veces que el precio se recoge en el precio de la acción) de entre el 13% y el 16%, y un retorno por dividendo que roza el 7%. Todo ello, más las recomendaciones de compra que copan el sector, convierten a la banca en una oportunidad de inversión.