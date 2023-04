Alza asumible de deuda del Ibex

Las cotizadas españolas que forman parte del Ibex están un 7% más apalancadas que en julio del pasado año, justo antes de la primera subida de tipos de interés en la eurozona. En concreto, la ratio deuda/ebitda pasa de 1,9 veces a 2,1. Un aumento que llega además en un contexto peligroso por el endurecimiento de las condiciones de financiación para las empresas tras el encarecimiento del precio del dinero. No obstante, el alza del pasivo de las grandes cotizadas españolas conviene ponerlo en su justo contexto. Para empezar, las empresas llevaban años reduciendo su apalancamiento (un 39% menos que en 2014), lo que las situó en una buena posición de partida para asumir el mayor coste que supone ahora salir al mercado a buscar dinero. Pero, además, es necesario destacar que el crecimiento de la deuda no es una estrategia generalizada. Muy al contrario, existe un buen número de firmas que siguen reduciendo su pasivo acometiendo desinversiones no estratégicas. Es el caso de IAG, Naturgy o Repsol. Asimismo, existen otras empresas que aún tienen caja, como Indra e Inditex. A todo lo anterior hay que sumar también que la asunción de un mayor pasivo se ha realizado en el marco de una estrategia de inversión en activos para impulsar el crecimiento del negocio. Por tanto, el incremento de la mochila de la deuda que presenta la media del conjunto de las grandes firmas nacionales en bolsa no debe ser visto como algo negativo. Muy al contrario, se trata de un aumento completamente asumible para unas compañías que se han preparado durante muchos años para el nuevo contexto más exigente provocado por las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo para controlar la inflación.

