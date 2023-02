La reforma de las pensiones será el "momento Kwasi" de Francia

En Francia, cualquier susurro de una reforma, por pequeña que sea, del generoso sistema de protección social siempre provoca una furiosa reacción. Quienquiera que tenga la mala suerte de ocupar el Palacio del Elíseo ese día suele echarse atrás. Sin embargo, el actual puede convertirse en el "momento Kwasi" de Francia. Llamado así por el desafortunado y efímero ministro de Hacienda del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, y su ronda de reformas que, aunque perfectamente sensatas en sí mismas, hacen que todo el mundo se dé cuenta de que la deuda que conllevan es inasequible. Con la tercera deuda más alta del mundo, un enorme déficit estructural y una población envejecida que se niega a trabajar durante más tiempo, cuando Macron dé marcha atrás en las pensiones, como inevitablemente hará, los inversores se darán cuenta de que el modelo social del país es insostenible y no van a recuperar su dinero. Y las consecuencias serán muy negativas.

Es difícil entender cómo alguien en su sano juicio puede estar en desacuerdo con las reformas de las pensiones de Macron. La edad de jubilación se elevará modestamente de 62 a 64 años en el transcurso de los próximos seis años, junto con aumentos menores de las cotizaciones a la seguridad social necesarias para tener derecho a ella. No es nada del otro mundo. Incluso para 2030, una edad de jubilación de 64 años será significativamente inferior a la de la mayoría de los países comparables y, con una esperanza de vida media de 82 años, seguirá dando a la gente 18 años para disfrutar de su pensión. Dado que los pensionistas representan ya una cuarta parte de los 68 millones de habitantes de Francia y que la esperanza de vida sigue aumentando, es evidente que la edad de jubilación debe aumentar. En la mayoría de los países, eso no se considera controvertido, sobre todo si se introduce por etapas. En Francia, es inaceptable.

Macron dará marcha atrás. No cabe duda. Puede que haya vuelto a ganar la Presidencia el año pasado, pero perdió la mayoría en el Parlamento. No pudo reformar las pensiones cuando estaba en la cima de su poder político en 2018 y parece imposible que lo consiga ahora. C'est non, como se dice en Francia. Se proponen reformas, hay algunas huelgas, unos cuantos disturbios, se desechan los planes y todo sigue como antes. Ocurrió con Macron hace cinco años, con Nicolas Sarkozy una década antes y con Jacques Chirac una década antes. Sin embargo, esta vez es diferente. Este será el "momento Kwasi" de Francia.

El "Momento Kwasi" aún no ha entrado en los manuales de economía, pero debería hacerlo en los próximos años. Es el acontecimiento que hace que los mercados se den cuenta de repente de que las finanzas de un país son completamente insostenibles. En el Reino Unido, ocurrió tras el desafortunado minipresupuesto de Kwasi Kwarteng en septiembre. Las medidas en sí eran perfectamente sensatas, al menos para el bajo nivel de exigencia del Gobierno británico. Pero implicaban mucho más endeudamiento. De repente, los mercados decidieron que ya era suficiente y se rebelaron.

La deuda británica ya es bastante mala, pero la de Francia es catastrófica. La deuda total ha aumentado hasta 114 puntos porcentuales del PIB, muy por encima de los 99 puntos porcentuales que se espera que alcance el Reino Unido este año. El déficit presupuestario sigue siendo del 5 % del PIB este año, con un vago compromiso de reducirlo. El año pasado, la deuda pública total de Francia superó a la de Italia y se convirtió en la tercera mayor del mundo, por detrás de Estados Unidos y Japón, dos economías mucho mayores (de hecho, la deuda per cápita asciende a 46.000 dólares, frente a los 40.000 del Reino Unido y los 37.000 de Grecia). El déficit comercial supera los 100.000 millones de euros anuales, y no deja de aumentar. Sus inversiones en el extranjero son insignificantes y disminuyen cada año que pasa. Se mire por donde se mire, es un país que vive constantemente por encima de sus posibilidades. Tiene excelentes infraestructuras y algunas empresas de talla mundial, como el imperio del lujo LVMH, pero también tiene uno de los gobiernos más grandes del mundo (representa el 55% del PIB, la cifra más alta de la OCDE) y un sistema de bienestar hinchado. Las pensiones son increíblemente generosas (los maquinistas, por ejemplo, pueden jubilarse a los 52 años) y, lo que es peor, están totalmente desfinanciadas: los impuestos de los trabajadores se utilizan para pagar las prestaciones de los jubilados. A mediados de siglo, cada seis trabajadores pagará a cinco jubilados. No es ni remotamente asequible. Al igual que el Reino Unido, Francia es un país relativamente pobre que actúa como si fuera rico y exige al Estado prestaciones cada vez más generosas.

Cuando Macron ceda y acepte que el sistema de pensiones se pague simplemente con más préstamos, se desencadenará el "Momento Kwasi". Los mercados se darán cuenta de que la deuda no va a bajar, que ni este presidente, ni ninguno de sus sucesores aún más resistentes a las reformas, podrán cambiar nada, y las facturas simplemente se volcarán en los mercados de bonos para pagarlas para siempre. Habrá que ver cómo evoluciona la situación. Francia comparte moneda con sus vecinos, como el Reino Unido, pero tiene un mercado de bonos masivo y líquido, y algunos de los principales bancos mundiales. Una cosa es cierta. Una vez que los mercados pierden la fe en la clase política de un país, como ocurrió en el Reino Unido el pasado septiembre, encuentran un instrumento al que atacar. Sólo es cuestión de saber cuál. Francia será testigo de huelgas hoy y durante el resto del mes que viene. Los manifestantes pueden imaginar que no cambiará gran cosa. Pero cuando llegue, el colapso de la confianza en la deuda francesa será brutal y repentino, e imposible de ignorar para cualquier gobierno.