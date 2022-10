La 'enfermedad británica' se extiende

La deuda pública se dispara sin control. Los bancos centrales intentan apuntalar la moneda. Y los mercados están perdiendo la confianza en los líderes políticos adictos al dinero impreso. Como descripción del Reino Unido en las últimas semanas, es dolorosamente familiar. Y sin embargo, aquí está el giro. En las últimas semanas, ha comenzado a aplicarse a Japón, a China, y muy pronto podría aplicarse también a Francia e Italia.

En realidad, la "enfermedad británica", como podríamos llamarla, ya se está extendiendo por todo el mundo. Toda una serie de grandes economías se enfrentan a la misma mezcla tóxica de creciente endeudamiento, facturas de intereses disparadas, envejecimiento de la mano de obra y sistemas de bienestar hinchados e inasequibles que sólo pueden mantenerse a flote gracias a los bancos centrales que mantienen las máquinas de imprimir en funcionamiento hasta que los mercados financieros les dan la razón. Puede que el Reino Unido haya sido el primero en colapsar, pero no será el último.

Puede que el Reino Unido haya estado centrado en el interminable psico-drama interno del Partido Conservador durante la última semana, y preguntándose cuánto tiempo podría sobrevivir el próximo Primer Ministro en el cargo, pero los mercados ya habían pasado más o menos a la acción. Cuando Liz Truss abandonó el escenario, la libra apenas se movió. En realidad, la acción ya se había trasladado a otra parte.

Esta semana, el yen japonés cayó por debajo de la marca psicológicamente crucial de 150 por dólar, su nivel más bajo desde 1990, cuando el milagro económico del país estaba empezando a derrumbarse. El Banco de Japón ya intervino en el mercado el mes pasado con su primera acción directa para apoyar la moneda en un cuarto de siglo. Esta semana, se negó a decir si iba a apoyar de nuevo a la moneda, pero también estaba comprando bonos del Estado para evitar que los rendimientos subieran. Si alguien pensaba que las deudas del Reino Unido eran malas, no ha mirado a Japón, donde la proporción de la deuda con respecto al PIB ha alcanzado un alarmante 259% y donde el banco central ya ha comprado activos -una aproximación al dinero impreso- que ascienden al 100% del PIB. También en el Pacífico, el banco central chino ha dicho a las principales instituciones financieras que se preparen para vender dólares contra el renminbi para evitar que la moneda se siga depreciando, al tiempo que inundan la economía con dinero para frenar un desplome inmobiliario. Y el Banco de Corea reactivó un "fondo de estabilización de bonos" de 1.000 millones de dólares, una señal poco auspiciosa, mientras que el banco central de Taiwán ya ha empezado a intervenir en los mercados.

Aquí en Europa, el panorama es aún peor. Es cierto que la mayoría de los líderes de la UE se han reído del problema del Reino Unido, y ciertamente nos lo merecemos. Aun así, los rendimientos de los bonos siguen aumentando constantemente en todo el continente. Grecia, con una relación deuda/PIB de 190%, vio su rendimiento a 10 años subir a 5,2% el viernes. Italia, con una relación de 160%, vio su rendimiento subir a 4,8%. A diferencia de la crisis de la eurozona de hace una década, el núcleo está igual de mal. La rentabilidad de la deuda francesa, la tercera mayor del mundo después de la estadounidense y la japonesa, superó el viernes los 3 puntos porcentuales, frente a los 0,2 puntos porcentuales de principios de año, y el nivel más alto en más de una década (debe ser la operación a corto más tentadora del mundo en estos momentos). Incluso la poderosa economía alemana está empezando a tambalearse. La rentabilidad de la deuda alemana a 10 años superó el viernes los 2,5 puntos porcentuales por primera vez desde 2011. Todo el dinero que los gobiernos francés y alemán están pidiendo prestado alegremente para rescatar sus mercados energéticos parece que de repente será mucho más difícil de devolver.

Las circunstancias locales son siempre diferentes. El Reino Unido se esfuerza por adaptarse a su salida de la UE mientras su partido gobernante está inmerso en una guerra civil. Japón aún está limpiando el desorden del crack de hace tres décadas al mismo tiempo que se convirtió en el primer país avanzado con una población en disminución. China se enfrenta a las consecuencias de limitar el crecimiento de la población antes de estar plenamente desarrollada, al tiempo que sustituye las exportaciones por la demanda interna. Y la eurozona está atascada con la moneda más disfuncional del mundo, divergencias salvajes en las tasas de inflación entre sus miembros, y un banco central que está tan atrasado en el control de la inflación que los tipos sólo han subido 1 punto. Sin embargo, en todos los casos el problema básico es el mismo. Los bancos centrales han mantenido las economías a flote durante más de una década con dinero impreso, permitiendo a los gobiernos ser cada vez más extravagantes, bombeando burbujas de activos y dejando que la productividad y la competitividad disminuyan constantemente. A raíz de los cierres de Covid, eso se ha traducido ahora en tasas de inflación alarmantes, y al frenar todo lo que creíamos que podía continuar para siempre ha resultado de repente inasequible.

La "enfermedad británica" no tendrá, en realidad, una cura fácil. Los tipos de interés tendrán que volver a los niveles normales, incluso si eso significa que los precios de la vivienda caen y muchas empresas se arruinan. Los gobiernos tendrán que elevar la edad de jubilación y recortar los presupuestos de bienestar social, de modo que el gasto vuelva a estar bajo control y se anime a la gente a trabajar durante más tiempo. Las empresas tendrán que averiguar cómo mejorar drásticamente la productividad para poder seguir expandiéndose aunque sus costes suban. Los consumidores tendrán que acostumbrarse a precios permanentemente más altos, y a pagar todo lo que necesitan con salarios reales que han bajado considerablemente. Será un trabajo duro, y no será muy divertido. Pero no habrá otra opción. En realidad, puede que el Reino Unido se haya hundido primero, ya que los inversores observaron el balance nacional y decidieron alejarse de él lo máximo posible. Pero la "enfermedad británica" es global, y muchos otros países se verán atrapados pronto.