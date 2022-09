¿Cómo puede sobrevivir la UE sin gas ruso?

En los últimos meses, los precios del gas y la electricidad en Europa se dispararon casi un 100% hasta alcanzar niveles sin precedentes, luego cayeron un tercio y ahora se han vuelto a disparar desde que Rusia anunció que la explotación del Nord Stream 1, su gasoducto a Alemania, seguiría suspendida indefinidamente. Muchos líderes europeos han reaccionado a las salvajes oscilaciones de las bolsas de energía de Europa culpando a los mercados. Pero disparar al mensajero nunca es el enfoque correcto.

Para los responsables políticos europeos, la extrema volatilidad de los mercados energéticos demuestra que éstos ya no son racionales. De hecho, el gas natural se está convirtiendo en un bien escaso, y los precios de la energía simplemente están respondiendo en consecuencia. La suspensión de Nord Stream I por parte de Rusia no era inesperada, dado que los niveles de almacenamiento de gas en Europa están aumentando rápidamente, y el presidente ruso Vladimir Putin sabe que perderá su influencia geopolítica si Europa se prepara para el invierno sin el gas ruso.

La magnitud del problema es inmensa. Antes de invadir Ucrania, Rusia cubría alrededor del 30% de las necesidades de gas de Europa. Desde febrero, los países europeos se han visto obligados a compensar esta pérdida mediante el ahorro de energía y la importación de fuentes alternativas.

En cuanto al ahorro, los resultados de Europa hasta ahora han sido dispares. El elevado precio del gas ya ha llevado a la industria a recortar y utilizar combustibles alternativos o reducir la producción, y las empresas alemanas utilizaron un 20% menos de gas en junio en comparación con el año pasado.

Pero los mayores consumidores de gas durante los meses de invierno serán los hogares, y a medida que el tiempo se vuelva más frío, será difícil convencer a la gente de que reduzca la calefacción de sus casas. Los gobiernos europeos ya están implorando a los consumidores que bajen los termostatos y se duchen menos con agua caliente. Pero es probable que estos llamamientos tengan poco impacto, y se espera que el endurecimiento de las normas para los edificios públicos produzca un ahorro igualmente pequeño.

Conseguir que los hogares reconozcan la escasez de gas será crucial para que Europa pase el invierno sin tener que recurrir al racionamiento. No será fácil. De media, los precios del gas en los hogares se han duplicado desde agosto de 2021, pero muchos consumidores aún no lo han notado del todo, porque utilizan mucho menos gas durante los meses de verano y pagan cantidades mensuales fijas que no se revisarán al alza hasta más adelante. Sin embargo, el aumento de los precios de la energía ya está alimentando protestas masivas en todo el continente.

Ante la creciente presión política, varios Estados miembros de la UE han introducido subvenciones para reducir los precios al consumo. Francia ha limitado los precios del gas y la electricidad, e Italia ha rebajado el tipo del impuesto sobre el valor añadido del gas natural. Como resultado, los precios del gas en los hogares disminuyeron un 15% en Italia y se mantuvieron estables en Francia, aunque aumentaron aproximadamente un 20% en Alemania.

El coste fiscal de las subvenciones a la energía será enorme: decenas de miles de millones de euros en los países más grandes de la UE. Pero eso no es lo peor. Estas subvenciones a los precios harán que la demanda de gas disminuya menos de lo que lo haría: Los consumidores que paguen menos por el gas estarán menos inclinados a bajar la calefacción o a tomar menos duchas calientes y más cortas. Europa tendrá que importar más gas del que habría importado si los consumidores se hubieran visto obligados, a través de precios más altos de la energía, a reconocer la escasez.

Más aún, ¿de dónde creen los dirigentes europeos que van a obtener el gas adicional? La mayoría de los productores de gas ya están trabajando al máximo de su capacidad y no podrán aumentar su producción en los próximos meses. La única fuente potencial de suministro adicional es el gas natural licuado desviado desde Asia. Pero el aumento de la demanda de importación de Europa presionará aún más los precios mundiales del GNL, aumentando así la factura de importación de Europa.

El factor que complica la situación es que los países europeos no son los únicos que intentan proteger a los consumidores de los altos precios del gas. Varios grandes importadores asiáticos, como Japón y Corea del Sur, también limitan los precios de los hogares. Esta podría ser una de las razones por las que la demanda de gas asiática sólo ha disminuido ligeramente hasta ahora, y por las que los precios del gas al contado eran altos incluso antes de la guerra de Rusia en Ucrania.

La limitación de los precios en Asia se traduce en un aumento de los precios de importación en Europa, lo que lleva a los responsables políticos europeos a aumentar las subvenciones para mantener bajos los precios al consumo, lo que puede poner en marcha un círculo vicioso de precios al contado cada vez más altos y mayores subvenciones. Y los precios pueden subir de todos modos, debido al enorme impacto que tendrían los subsidios en toda la UE sobre los precios mundiales.

Hay una forma mejor. En lugar de subvencionar el consumo mediante topes de precios, los gobiernos europeos deberían subvencionar el ahorro de gas. Por ejemplo, podrían pagar a los hogares para que reduzcan su consumo este invierno. Esto también implicaría un gasto fiscal, pero los análisis recientes sugieren que tales subvenciones se amortizarían en su mayor parte gracias a la reducción de los precios de las importaciones.

Otra posibilidad es que los responsables políticos fomenten el ahorro energético ofreciendo a los hogares un tope de precios limitado. Con este sistema, las subvenciones cubrirían una cantidad básica per cápita, y los hogares pagarían el precio de mercado por el consumo que superara ese nivel.

En cualquier caso, los responsables políticos europeos tendrían que explicar a sus electores que el gas se ha vuelto muy escaso, que es imposible protegerlos completamente de los precios más altos y que intentarlo sería muy contraproducente. En su lugar, los líderes europeos podrían utilizar sus limitados recursos financieros para crear incentivos para que los hogares ahorren, y facilitar que Europa deje de depender del gas ruso.