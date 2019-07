Se habla de la subida de precios de Netflix, de Torra, Mas y Puigdemont y de la sustitución de Feijoó

La verdadera razón del alza de precios de Netflix

El mes pasado Netflix realizó una subida de precios de un euro en su plan básico (de 10,99 a 11,99 euros) y de 2 euros en el premium (de 13,99 a 15,99). El líder mundial de la televisión bajo demanda justificó el incremento por las inversiones que realiza en nuestro país para la producción de series y películas nacionales. Pero desde la propia firma con sede en Los Gatos (California) se habla de que es otra razón la que motivó el incremento de precio a los cerca de millón y medio de suscriptores con los que cuenta en España. Se trata de las sospechas que tienen en Netflix de que el Gobierno de Pedro Sánchez prepara un nuevo impuesto para las firmas de streaming con el objetivo de ayudar a financiar RTVE. Según se comenta, dicha tasa, que se utilizaría para paliar las malas cuentas que el ente comandado por Rosa María Mateo presenta, sería de hasta el 1,5 por ciento de los ingresos de plataformas como Netflix, HBO o Amazon. "Es un rumor que cada vez adquiere más perspectivas de ser cierto", avanzan desde la empresa estadounidense presidida por Reed Hastings.

Torra, 'harto' de la pugna entre Mas y Puigdemont

Desde que fuera elegido porCarles Puigdemont, el president Quim Torra ha estado condicionado por su antecesor. De hecho, todos en Junts per Catalunya saben que las decisiones no se toman en el Govern, sino en la lujosa residencia de Puigdemont en Waterloo. Pero desde la formación se dice que esta situación podría cambiar en breve. El motivo es la entrada en juego de Artur Mas, que aspira a liderar el partido cuando en febrero finalice su inhabilitación. Una opción que no gusta a Puigdemont y que ha generado una guerra de declaraciones cruzadas entre ambos en temas de calado como la posición de JXCat en la investidura de Sánchez. Cuentan que esta disputa está cansando a Torra, que está "harto" de los dos. "Lo más probable es que adelante comicios para impedir que Mas se presente y se postule como único candidato a reelección", dicen.

¿Quién suena para sustituir a Feijóo?

Fuentes políticas cuentan que es probable que Alberto Núñez Feijóo no vuelva a presentarse a la presidencia de la Xunta en 2020. Un escenario que ha abierto las tradicionales quinielas de sucesores. De hecho, ya suenan un par de nombres para sustituir a Feijóo. El primero es Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta desde 2012, y Diego Calvo, vicepresidente del PP regional del Parlamento gallego y presidente de la formación en A Coruña.