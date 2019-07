Se habla del "efecto Salvini", de Madrid Central y de las "embajadas" catalanas

¿A qué llama Sánchez 'el efecto Salvini'?

Aunque las negociaciones para la investidura siguen abiertas y todo puede cambiar de un día para otro, la realidad actual es que Pedro Sánchez no quiere que Pablo Iglesias forme parte del próximo Ejecutivo, y mucho menos que acapare una cartera de ministro. "Es imposible que Iglesias consiga sus objetivos. El presidente está cerrado en banda", corroboran fuentes cercanas a la formación morada. Por lo que se comenta la razón por la que Sánchez se niega a los deseos del secretario general de Unidas Podemos están relacionados con Italia. En concreto con lo que llama el efecto Salvini, en referencia al actual vicepresidente del Ejecutivo transalpino. "El partido de Matteo Salvini fue el tercero más votado en la generales de 2018. Pero su entrada en el Gobierno le ha catapultado como el político más importante de Italia", dicen desde el Ejecutivo. Resulta evidente que Sánchez no quiere que Iglesias sea ministro y, por lo tanto, vuelva a copar los focos. "Eso posibilitaría el resurgir de Podemos, que es justo lo que no quieren en el PSOE", explica un analista político.

Dudas por la suspensión de Madrid Central

Desde el lanzamiento de Madrid Central, las compañías de alquiler de coche compartido (carsharing) han tenido un incremento del negocio de entre un 20 y un 30 por ciento. De ahí que las cuatro que operan en la actualidad en la capital de España (Zity, Car2Go, Emov y Wible) estén preocupadas por la suspensión de la medida que lanzó Manuela Carmena. Se comenta que el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya ha contactado con las firmas para conocer su opinión de cara a la remodelación que plantea de Madrid Central. Pero, comentan, que el encuentro no ha despejado la incertidumbre en el sector del carsharing. "No sabemos qué ocurrirá. Está claro que carece de sentido eliminar Madrid Central. Pero en estos momentos no podemos descartar nada", reconocen desde una de estas empresas.

Las 'embajadas' más peligrosas para Exteriores

La pasada semana Exteriores pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cerrara las embajadas catalanas en el Exterior por ser "lesivas para los intereses del Estado y al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional". Aunque la petición se centró en las delegaciones de Berlín, Londres y Ginebra por ser las más "peligrosas", desde el Ministerio cuentan que están estrechando la vigilancia en el resto de embajadas catalanas y que están listos para "pedir el cierre" de cualquier que se salte la ley.