Matteo Salvini afirma que dimitirá si no consigue bajar los impuestos en Italia

El viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, ha prometido que dejará el Gobierno a menos que pueda sacar adelante una bajada de impuestos de al menos 10.000 millones de euros, según informa el diario Il Corriere della Sera.

Italia está negociando una revisión presupuestaria con Bruselas para intentar evitar un procedimiento disciplinario debido a lo elevado de su deuda. Fortalecido por el buen resultado de su partido en las recientes elecciones europeas, Salvini ha prometido bajar la elevada carga fiscal en Italia como una prioridad para el Gobierno.

"Italia necesita una reforma fiscal valiente. Es mi obligación llevarla a cabo (...) si no me permiten hacerlo, voy a decir adiós y a marcharme", ha añadido.

"El problema es que no hay recortes fiscales serios que puedan valer menos de 10.000 millones de euros", ha declarado al citado diario. "Italia necesita una reforma fiscal valiente. Es mi obligación llevarla a cabo (...) si no me permiten hacerlo, voy a decir adiós y a marcharme", ha añadido.

El Gobierno, que conforman la ultraderechista Liga de Salvini y el Movimiento 5 Estrellas, insiste en una bajada de impuestos para revivir la maltrecha economía italiana.

Salvini ha asegurado que estaría encantado de usar cualquier ahorro presupuestario en 2019 para reducir el déficit este año. "Pero basta de cinturones en los próximos años, basa de estrangular el crecimiento", ha agregado.

El Gobierno italiano espera ahorrar unos 3.000 millones de euros este año para reducir el déficit del 2,4% previsto actualmente a entre el 2,1% o 2,2%.