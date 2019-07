Leve repunte de los créditos comerciales

Clarín (Argentina)

En junio, el saldo total de préstamos al sector privado alcanzó un nivel de 1.563.010 millones de dólares, representando un alza en el último año de 7.136 millones de dólares. Es decir, el equivalente a un incremento del 0,5 por ciento anual y marcó un incremento del 0,8 por ciento respecto al mes anterior, según los datos analizador por la firma First Capital Group. "El total de préstamos continúa creciendo por debajo de la inflación, lo que implica un retroceso en términos reales", indica la consultora. Los préstamos comerciales en particular experimentaron una subida del 3,4 por ciento en relación al saldo del mes pasado. No obstante en términos interanuales experimentó una reducción del 15,7 por ciento

The Irish Times (Irlanda)

La factura de un 'Brexit' duro: 6.000 millones

Un Brexit sin acuerdo podría generar un golpe de 6.000 millones de euros al tesoro, advirtió ayer el ministro de Finanzas i, Pascual Donohoe. "Si, como parece cada vez más posible, hay un Brexit desordenado, se ejercerá una presión significativa sobre las finanzas públicas", reconoció Donohoe. Dijo además que tal circunstancia podría implicar un déficit presupuestario general de entre el 0,5 y el 1,5 por ciento para 2020, en lugar del superávit actual del 0,4 por ciento. Con ello evidenció el temor de Irlanda a un Brexit duro.