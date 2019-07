Los eurodiputados del partido del Brexit dan la espalda mientras suena el himno de Europa

Suena la Oda a la alegría de Beethoven en el Parlamento Europeo. El himno de Europa tocado por una banda de música en la Eurocámara. Y en ese momento, los eurodiputados del Partido del Brexit del eurófobo Nigel Farage dan la espalda.

Esta estampa ha ocurrido esta mañana en Estrasburgo, durante la sesión inaugural de la Eurocámara y deja toda una imagen para el recuerdo. El prácticamente recién nacido Brexit Party, que arrasó en los comicios celebrados en Reino Unido a finales de mayo, se estrenaba hoy en el Parlamento y lo ha hecho a lo grande con un gesto que será recordado durante mucho tiempo.

A ellos se han sumado otros eurodiputados de grupos euroescépticos y sin afiliación a ninguna familia política. Un tuit lanzado por una de las eurodiputadas del partido de Farage, Belinda de Lucy, daba cuenta de ese sentimiento: "Estando en esa caverna gigante tan alejada de las personas a las que representamos, con tan poco poder y con un coste tan grande para el contribuyente británico, prometemos sacarnos de este pozo de dinero lo antes posible"

Being in this giant cavern so remote from the people we represent, so little power and at such vast cost to the British tax payer we pledge to get us out of this unnecessary money pit ASAP.



This set up feels so wrong. We only need one Parliament. The UK Parliament.???????? pic.twitter.com/4NDF27pQVz