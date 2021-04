Catastrofismo exagerado alrededor del accidente del Ever Given

El suceso del buque Ever Given bloqueando el canal del Suez desde el día 23 de marzo, ha monopolizado gran parte de las noticias mundiales de la pasada semana augurando desastres para la economía mundial y un aumento exagerado en los costes marítimos y el precio del petróleo.

No hay duda que informar sobre los acontecimientos que pueden afectar a la evolución de la economía siempre es una buena práctica, pero analizando las posibles consecuencias en su justa medida. El canal del Suez es la principal ruta marítima para el transporte de materias primas, pero algunas navieras, que no poseen buques tan grandes con los de la naviera Evergreen, prefieren rutas alternativas para evitar los peajes al atravesar el Canal del Suez.

Hay que recordar que, durante la guerra de los 6 días en 1967 el canal quedo inoperativo y analizado la evolución del PIB Mundial durante los años que estuvo cerrado, no hubo ningún descenso del PIB Mundial. Tampoco se observó un aumento adicional del PIB Mundial cuando la ruta marítima del canal volvió a estar operativa. Además durante esos años la ruta del Canal del Suez era incluso más importante que en la actualidad, con menos utilización de rutas alternativas.

Egipto será el país más perjudicado, aunque el ingreso que percibe, unos 4800 millones anuales de Euros , por la gestión del canal, incluso si el canal está cerrado durante varios meses, representará una pérdida inferior al 1 % de su PIB.

Aunque no tenemos la plena certeza de que el accidente del Ever Given no tendrá una mínima influencia en el alza de los precios de transporte y del petróleo, haciendo un análisis del índice de los costes de transporte y de la evolución del precio del petróleo no se prevé una influencia significativa. El índice báltico seco se recuperó llegando a los 2000 puntos a principios del 2021. Durante el año 2020 fluctuó alrededor de los 1500 puntos. Este índice fluctuante se debe analizar en un periodo mínimo de 6 meses. Aunque pueda descender hasta 1500 puntos estaría en el mismo nivel que durante el año 2020. En el año 2001 había llegado a estar en 500 puntos. Respecto a la evolución del precio del petróleo, el día 20 de marzo del 2020, el precio del barril era de 28 us dols, y el dia 20 de Marzo del 2021 , antes del accidente del Evergreen, era de 62 Us dols. Este aumento no es debido a la ley oferta-demanda sino a la especulación durante la pandemia.

Las noticias catastrofistas, nos hacen olvidar el principal problema que vivimos que, a mi entender, no es exclusivamente la aparición del virus de la COVID, sino el sistema económico mundial inoperante al que nos enfrentamos, en el que las diferencias entre clases aumentan y se destruye la clase media.